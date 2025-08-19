Para cada barril de petróleo, ou mil pés cúbicos de gás (um MCF), são produzidos de três a seis barris de água que precisam ser descartados. O Groundwater Protection Council (GWPC) estimou em 2019 que as indústrias de petróleo e gás geram cerca de 3.400 bilhões de litros de água produzida anualmente. Isso é baseado em dados de 1 milhão de poços de petróleo e gás nos EUA. Os volumes de água produzida aumentarão ainda mais à medida que a indústria de fraturamento hidráulico aumentar a produção de gás natural.

A solução Gestão de Água e Injeção da S&P Global Energy fornece às empresas de E&P e de serviços de campo petrolífero dos EUA dados sobre a logística de água, permitindo que essas monitorem o desempenho da injeção e identifiquem/avaliem onde descartar a água produzida de forma eficiente e segura e cumpram os limites regulatórios estaduais de injeção