Aumente a eficiência e reduza o risco regulatório. Terras nos EUA para Energias Renováveis oferece uma fonte centralizada de inteligência em avaliação de terras visando a localização de projetos de energia renovável.

Principais benefícios

Tomada de decisão mais rápida

Agregue dados essenciais, reduzindo o tempo gasto em avaliações de terras e permitindo decisões de compra mais rápidas.

Identificação de terras ótimas

Utilize dados ambientais, físicos e de regulamentações sobre energia solar/eólica para ajudar os usuários a encontrar o terreno mais adequado para projetos de energia renovável.

Mitigação de risco

Reduza o risco do projeto ao evitar riscos à vida selvagem protegida e garanta conformidade com as regulamentações federais, estaduais e municipais relevantes.

Eficiência de custo

Diminua a dependência de múltiplos fornecedores de dados e consultores, economizando tempo e dinheiro.

Recursos do produto

A solução Terra nos EUA para Energias Renováveis da S&P Global capacita as organizações a agilizar suas decisões de compra de terrenos para projetos de energia renovável, fornecendo uma fonte de dados abrangente, baseada em mapas, que integra informações ambientais, físicas e demográficas. Com a interface inovadora Land Studio 2.0, os usuários podem identificar com eficiência as características ideais do terreno, obter uma vantagem competitiva no planejamento de projetos e minimizar os riscos associados à localização do terreno. Essa ferramenta inovadora não apenas acelera a tomada de decisões, como também se alinha às metas de sustentabilidade, apoiando a transição para um futuro mais verde.

Dados abrangentes

Suporte a fluxos de trabalho essenciais