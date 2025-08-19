S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Dados abrangentes e detalhados que abordam os principais desafios associados à implementação de projetos de energia renovável.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Aumente a eficiência e reduza o risco regulatório. Terras nos EUA para Energias Renováveis oferece uma fonte centralizada de inteligência em avaliação de terras visando a localização de projetos de energia renovável.
Agregue dados essenciais, reduzindo o tempo gasto em avaliações de terras e permitindo decisões de compra mais rápidas.
Utilize dados ambientais, físicos e de regulamentações sobre energia solar/eólica para ajudar os usuários a encontrar o terreno mais adequado para projetos de energia renovável.
Reduza o risco do projeto ao evitar riscos à vida selvagem protegida e garanta conformidade com as regulamentações federais, estaduais e municipais relevantes.
Diminua a dependência de múltiplos fornecedores de dados e consultores, economizando tempo e dinheiro.
A solução Terra nos EUA para Energias Renováveis da S&P Global capacita as organizações a agilizar suas decisões de compra de terrenos para projetos de energia renovável, fornecendo uma fonte de dados abrangente, baseada em mapas, que integra informações ambientais, físicas e demográficas. Com a interface inovadora Land Studio 2.0, os usuários podem identificar com eficiência as características ideais do terreno, obter uma vantagem competitiva no planejamento de projetos e minimizar os riscos associados à localização do terreno. Essa ferramenta inovadora não apenas acelera a tomada de decisões, como também se alinha às metas de sustentabilidade, apoiando a transição para um futuro mais verde.