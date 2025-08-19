A solução Terra nos EUA para Energias Renováveis da S&P Global capacita as organizações a agilizar suas decisões de compra de terrenos para projetos de energia renovável, fornecendo uma fonte de dados abrangente, baseada em mapas, que integra informações ambientais, físicas e demográficas. Com a interface inovadora Land Studio 2.0, os usuários podem identificar com eficiência as características ideais do terreno, obter uma vantagem competitiva no planejamento de projetos e minimizar os riscos associados à localização do terreno. Essa ferramenta inovadora não apenas acelera a tomada de decisões, como também se alinha às metas de sustentabilidade, apoiando a transição para um futuro mais verde.