Um recurso completo para navegar na mudança na transição energética.

A indústria de petróleo e gás atingiu um ponto de inflexão na transição energética, visto que as demandas de investidores, governo e sociedade por ação climática agora exigem estratégias para diminuir as emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Isso requer que os participantes upstream tomem decisões competitivas críticas em torno da escolha de portfólio e aplicação de tecnologia para reduzir as emissões de escopo 1 e 2, enquanto maximizam a eficiência operacional.

O serviço Transformação upstream fornece insights e análises para entender as tendências na redução, compensação e uso de emissões de GEE das operações upstream principais e identificar as melhores práticas emergentes em gestão de emissões para empresas e governos.