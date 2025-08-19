S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Tem objetivos específicos em mente? Nossa equipe está aqui para ajudá-lo a elaborar uma estratégia personalizada — entre em contato conosco para começar.
A indústria de petróleo e gás atingiu um ponto de inflexão na transição energética, visto que as demandas de investidores, governo e sociedade por ação climática agora exigem estratégias para diminuir as emissões de gases de efeito estufa (GEE).
Isso requer que os participantes upstream tomem decisões competitivas críticas em torno da escolha de portfólio e aplicação de tecnologia para reduzir as emissões de escopo 1 e 2, enquanto maximizam a eficiência operacional.
O serviço Transformação upstream fornece insights e análises para entender as tendências na redução, compensação e uso de emissões de GEE das operações upstream principais e identificar as melhores práticas emergentes em gestão de emissões para empresas e governos.
Compare as estratégias de transição energética das empresas, avalie sua capacidade de execução e identifique as melhores práticas corporativas emergentes.
Monitore as diretrizes governamentais emergentes e os requisitos regulatórios relacionados à transformação upstream, avaliando a durabilidade e rigor das políticas.
Analise as estratégias de desenvolvimento de tecnologia da empresa e monitore a implantação de tecnologias que sustentam a transformação upstream.
Compare as estratégias de transição energética das empresas, avalie sua capacidade de execução e identifique as melhores práticas corporativas emergentes.
Monitore as diretrizes governamentais emergentes e os requisitos regulatórios relacionados à transformação upstream, avaliando a durabilidade e rigor das políticas.
Analise as estratégias de desenvolvimento de tecnologia da empresa e monitore a implantação de tecnologias que sustentam a transformação upstream.