S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
O principal serviço de comentário em tempo real da indústria sobre a atividade energética mundial
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
O portfólio Inteligência Upstream da S&P Global situa-se na interseção das atividades comercial e subsuperficial, e fornece aos profissionais da indústria de energia em todo o mundo inteligência comercial crítica e comentários sobre a atividade histórica, atual e planejada.
O portfólio é composto por três produtos: Serviço Global de Exploração e Produção (GEPS), Carta Internacional de Energia (IEL) e o Alerta Diário de Exploração (DEA). Esses serviços, que são integrados e fornecem a história por trás dos nossos dados de E&P de classe mundial, permitem que os clientes:
O Alerta Diário de Exploração tem fornecido eletronicamente o serviço de notícias de última hora mais atualizado da indústria de E&P desde 1984. Favorito entre os profissionais da indústria que preferem consultar um resumo das últimas notícias sobre energia, o Alerta Diário de Exploração oferece um serviço online fácil de usar, além de alertas por e-mail, e opções de RSS feed e API.
Entrega: visualização online, ou via entrega diária na sua caixa de entrada, via RSS feed ou API
Os tópicos incluem:
Dando a você "a história por trás dos dados", o Serviço Global de Exploração e Produção é utilizado em todo o mundo por profissionais interessados na visão detalhada e especializada da atividade da indústria de energia que você não encontrará em outro lugar.
Este serviço exclusivo é construído sobre uma base inigualável de conhecimento, experiência e compreensão da indústria, e é escrito por profissionais de E&P bem conectados, localizados estrategicamente em todo o mundo. Nossas equipes do GEPS tanto apoiam quanto utilizam nosso Banco de Dados de E&P (EDIN), permitindo a integração direta de nossos artigos e relatórios com nossos dados de classe mundial.
Entrega: em tempo real, online ou via API
Os tópicos incluem:
Recursos:
A Carta Internacional de Energia oferece uma visão geral e análise semanal das atividades relacionadas à energia em todo o mundo para profissionais de E&P e finanças. Nossa equipe dedicada contextualiza os eventos dentro das tendências de mercado e políticas mais amplas.
Entrega: atualizações semanais com visualização online, via API, ou entregues na sua caixa de entrada
Os tópicos incluem:
O Alerta Diário de Exploração tem fornecido eletronicamente o serviço de notícias de última hora mais atualizado da indústria de E&P desde 1984. Favorito entre os profissionais da indústria que preferem consultar um resumo das últimas notícias sobre energia, o Alerta Diário de Exploração oferece um serviço online fácil de usar, além de alertas por e-mail, e opções de RSS feed e API.
Entrega: visualização online, ou via entrega diária na sua caixa de entrada, via RSS feed ou API
Os tópicos incluem:
Dando a você "a história por trás dos dados", o Serviço Global de Exploração e Produção é utilizado em todo o mundo por profissionais interessados na visão detalhada e especializada da atividade da indústria de energia que você não encontrará em outro lugar.
Este serviço exclusivo é construído sobre uma base inigualável de conhecimento, experiência e compreensão da indústria, e é escrito por profissionais de E&P bem conectados, localizados estrategicamente em todo o mundo. Nossas equipes do GEPS tanto apoiam quanto utilizam nosso Banco de Dados de E&P (EDIN), permitindo a integração direta de nossos artigos e relatórios com nossos dados de classe mundial.
Entrega: em tempo real, online ou via API
Os tópicos incluem:
Recursos:
A Carta Internacional de Energia oferece uma visão geral e análise semanal das atividades relacionadas à energia em todo o mundo para profissionais de E&P e finanças. Nossa equipe dedicada contextualiza os eventos dentro das tendências de mercado e políticas mais amplas.
Entrega: atualizações semanais com visualização online, via API, ou entregues na sua caixa de entrada
Os tópicos incluem:
Há décadas, monitoramos o setor de energia global, usando informações de especialistas, software e dados proprietários para ajudá-lo a avaliar valor, gerenciar risco e aproveitar oportunidades para alcançar o sucesso.
Com cobertura de mais de 200 países e territórios, oferecemos dados que não são apenas abrangentes, mas também globais em escopo, apoiando seus projetos internacionais e regionais.
Nossa experiência independente nos permite fornecer orientações imparciais e específicas por indústria que ajudam nossos clientes a navegar por complexas dinâmicas de mercado.
Tenha acesso a dados e insights upstream entregues quando e como você precisar. Do tradicional ao mais avançado – tudo através de múltiplas plataformas que podem lhe dar uma vantagem decisiva sobre a concorrência.
Em parceria com você para ajudá-lo a alcançar um futuro bem-sucedido, nossa equipe global de especialistas upstream oferece amplo conhecimento em toda a cadeia de valor da energia.
Aproveitamos tecnologias avançadas de IA/ML— desde conjuntos de dados geológicos até software e análises de E&P, até pesquisas de valor de transações de ativos — permitindo eficiências impulsionadas por IA para uma tomada de decisão mais inteligente e rápida na indústria energética upstream.
Interessado neste produto?
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para mostrar como nossas soluções podem ajudar você.