Panorama geral

O portfólio Inteligência Upstream da S&P Global situa-se na interseção das atividades comercial e subsuperficial, e fornece aos profissionais da indústria de energia em todo o mundo inteligência comercial crítica e comentários sobre a atividade histórica, atual e planejada.

O portfólio é composto por três produtos: Serviço Global de Exploração e Produção (GEPS), Carta Internacional de Energia (IEL) e o Alerta Diário de Exploração (DEA). Esses serviços, que são integrados e fornecem a história por trás dos nossos dados de E&P de classe mundial, permitem que os clientes:

  • reduzam o tempo de pesquisa com informações de uma única fonte
  • acompanhem a evolução da indústria energética upstream
  • monitorem o impacto do portfólio de novos desenvolvimentos
  • acompanhem a vida dos ativos desde a exploração até o desmantelamento
  • fortaleçam as negociações de rodadas de licenciamento
  • descubram e explorem novas oportunidades
  • monitorem a atividade dos concorrentes

Monitore a indústria energética com a Carta Internacional de Energia

Análise semanal das questões energéticas mundiais
Portfólio Inteligência Upstream

Por que soluções upstream?

Experiência inigualável

Há décadas, monitoramos o setor de energia global, usando informações de especialistas, software e dados proprietários para ajudá-lo a avaliar valor, gerenciar risco e aproveitar oportunidades para alcançar o sucesso.

Inteligência Global

Com cobertura de mais de 200 países e territórios, oferecemos dados que não são apenas abrangentes, mas também globais em escopo, apoiando seus projetos internacionais e regionais.

Fonte independente

Nossa experiência independente nos permite fornecer orientações imparciais e específicas por indústria que ajudam nossos clientes a navegar por complexas dinâmicas de mercado.

Dados do seu jeito

Tenha acesso a dados e insights upstream entregues quando e como você precisar. Do tradicional ao mais avançado – tudo através de múltiplas plataformas que podem lhe dar uma vantagem decisiva sobre a concorrência.

Especialistas upstream

Em parceria com você para ajudá-lo a alcançar um futuro bem-sucedido, nossa equipe global de especialistas upstream oferece amplo conhecimento em toda a cadeia de valor da energia.

Tecnologia impulsionada por IA

Aproveitamos tecnologias avançadas de IA/ML— desde conjuntos de dados geológicos até software e análises de E&P, até pesquisas de valor de transações de ativos — permitindo eficiências impulsionadas por IA para uma tomada de decisão mais inteligente e rápida na indústria energética upstream.

