O portfólio Inteligência Upstream da S&P Global situa-se na interseção das atividades comercial e subsuperficial, e fornece aos profissionais da indústria de energia em todo o mundo inteligência comercial crítica e comentários sobre a atividade histórica, atual e planejada.

O portfólio é composto por três produtos: Serviço Global de Exploração e Produção (GEPS), Carta Internacional de Energia (IEL) e o Alerta Diário de Exploração (DEA). Esses serviços, que são integrados e fornecem a história por trás dos nossos dados de E&P de classe mundial, permitem que os clientes: