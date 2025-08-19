Vamos conversar

Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.

Falar com a equipe de vendas Fale conosco  ( 08007528878 )

NESTA PÁGINA

Panorama geral

Em um cenário em constante mudança, as empresas de energia devem buscar equilibrar seus portfólios para garantir a segurança energética enquanto fazem a transição para um futuro sustentável e de baixo carbono. Nossos insights upstream fornecem informações estratégicas e comerciais independentes e confiáveis para navegar nas complexidades do setor de E&P.

Com base em nossa profunda experiência da indústria, pesquisas exclusivas, conjuntos de dados proprietários e ferramentas analíticas avançadas, ajudamos você a entender os fatores que influenciam os retornos financeiros sobre os investimentos em E&P. Nosso compromisso com o seu sucesso significa que atuamos em parceria com você para planejar o futuro, avaliar valor, gerenciar risco e aproveitar oportunidades.

Nosso impacto, em números

Entregando insights essenciais para empresas de petróleo e gás em todo o mundo

Vantagens

Custos e cadeia de suprimentos

Obtenha análises de mercado de fornecedores com ferramentas de estimativa de custos e extensos conjuntos de dados, oferecendo dados de mercado e insights históricos, atuais e previstos.

Saiba mais

Empresas e transações

Insights independentes sobre empresas de energia, atividades em bacias e transações de F&A. Descubra tendências, dinâmicas e oportunidades de crescimento.

Saiba mais

Transformação upstream

Insights estratégicos e comerciais essenciais para navegar na transição energética, com foco em tendências tecnológicas, melhores práticas de gestão de emissões e monitoramento da indústria de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS).

Saiba mais

Termos e riscos externos de E&P

Simplifique sua avaliação de investimentos e riscos upstream em mais de 110 países com análise detalhada de riscos legais, fiscais e setoriais.

Saiba mais

Campos e bacias comerciais

Obtenha uma avaliação prospectiva da bacia de E&P dos principais campos de hidrocarbonetos. Avalie potencial, economia, compromissos de capital e planos estratégicos de entrada.

Saiba mais

Recursos do produto

Explore produtos-chave de nossas soluções de insight upstream, projetadas para ajudá-lo a planejar o futuro em um setor upstream em constante mudança e entender valor, risco e oportunidade.

Custos e cadeia de suprimentos