S&P Global Offerings
Informações confiáveis de pesquisas exclusivas para orientar-se sobre valor, riscos e oportunidades no setor upstream em evolução.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Em um cenário em constante mudança, as empresas de energia devem buscar equilibrar seus portfólios para garantir a segurança energética enquanto fazem a transição para um futuro sustentável e de baixo carbono. Nossos insights upstream fornecem informações estratégicas e comerciais independentes e confiáveis para navegar nas complexidades do setor de E&P.
Com base em nossa profunda experiência da indústria, pesquisas exclusivas, conjuntos de dados proprietários e ferramentas analíticas avançadas, ajudamos você a entender os fatores que influenciam os retornos financeiros sobre os investimentos em E&P. Nosso compromisso com o seu sucesso significa que atuamos em parceria com você para planejar o futuro, avaliar valor, gerenciar risco e aproveitar oportunidades.
Entregando insights essenciais para empresas de petróleo e gás em todo o mundo
Obtenha análises de mercado de fornecedores com ferramentas de estimativa de custos e extensos conjuntos de dados, oferecendo dados de mercado e insights históricos, atuais e previstos.
Insights independentes sobre empresas de energia, atividades em bacias e transações de F&A. Descubra tendências, dinâmicas e oportunidades de crescimento.
Insights estratégicos e comerciais essenciais para navegar na transição energética, com foco em tendências tecnológicas, melhores práticas de gestão de emissões e monitoramento da indústria de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS).
Simplifique sua avaliação de investimentos e riscos upstream em mais de 110 países com análise detalhada de riscos legais, fiscais e setoriais.
Obtenha uma avaliação prospectiva da bacia de E&P dos principais campos de hidrocarbonetos. Avalie potencial, economia, compromissos de capital e planos estratégicos de entrada.
Explore produtos-chave de nossas soluções de insight upstream, projetadas para ajudá-lo a planejar o futuro em um setor upstream em constante mudança e entender valor, risco e oportunidade.
Compreenda as tendências de mercado para monitorar, gerenciar e prever com eficácia investimentos em projetos upstream e downstream. Utilizando dados reais da indústria, aprimoramos negociações com fornecedores e oferecemos uma perspectiva independente sobre os cenários de custo globais. Obtenha insights sobre tendências de custo estruturais e cíclicas, usando diferentes previsões, sensibilidades e cenários.
Desbloqueie informações de mercado práticas para melhorar seu entendimento dos mercados de fornecedores de energia. Identifique oportunidades de redução de custos, melhore o fornecimento e otimize as compras com rastreamento e análise abrangentes da demanda, oferta e custos de categoria.
