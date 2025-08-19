Vamos conversar

Panorama geral

Análises Rushmore da S&P Global Energy é uma plataforma líder global de benchmarking para compartilhamento de dados de desempenho entre pares. Ela permite que operadores de petróleo e gás compartilhem, discutam e analisem dados de perfuração, completações e abandono de poços em todo o mundo.

A Análises Rushmore oferece a única fonte de dados globais de poços de compensação fornecidos diretamente pelo operador e, em seguida, submetidos a controle de qualidade independente. Este clube exclusivo apenas para operadores tem oferecido informações sobre mais de 80.000 poços há mais de 30 anos. Foi criado por operadores, para operadores.

Com o tempo, as análises cresceram e passaram a abranger dados de perfuração, completações, abandono e prevenção de explosões de mais de 100 países, com contribuições de centenas de operadores envolvidos em poços convencionais de hidrocarboneto, gás de xisto e carvão.

Principais benefícios

Ao utilizar esta plataforma, os operadores podem:

  • melhorar o planejamento, projeto e orçamento para operações de poços.
  • obter insights valiosos a partir dos vastos dados de mais de 80.000 poços disponíveis no banco de dados.
  • extrair insights imediatamente relacionados às operações em regiões novas e existentes
  • comparar o desempenho entre os principais grupos de pares em termos de tempo, custo e processos
  • definir metas mensuráveis para a melhoria de desempenho em perfuração, completações e abandono de poços

Com a Rushmore, os dados podem ser facilmente acessados através da nossa interface de painel ou rapidamente integrados em ferramentas de análise de negócios via nossa API.

Conjunto de produtos