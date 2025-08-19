S&P Global Offerings
Junte-se à rede de operadores
O padrão da indústria em compartilhamento de dados de desempenho entre pares.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Análises Rushmore da S&P Global Energy é uma plataforma líder global de benchmarking para compartilhamento de dados de desempenho entre pares. Ela permite que operadores de petróleo e gás compartilhem, discutam e analisem dados de perfuração, completações e abandono de poços em todo o mundo.
A Análises Rushmore oferece a única fonte de dados globais de poços de compensação fornecidos diretamente pelo operador e, em seguida, submetidos a controle de qualidade independente. Este clube exclusivo apenas para operadores tem oferecido informações sobre mais de 80.000 poços há mais de 30 anos. Foi criado por operadores, para operadores.
Com o tempo, as análises cresceram e passaram a abranger dados de perfuração, completações, abandono e prevenção de explosões de mais de 100 países, com contribuições de centenas de operadores envolvidos em poços convencionais de hidrocarboneto, gás de xisto e carvão.
Com a Rushmore, os dados podem ser facilmente acessados através da nossa interface de painel ou rapidamente integrados em ferramentas de análise de negócios via nossa API.
A Análise de desempenho de completações (CPR) é uma plataforma global para operadores compartilharem, discutirem e analisarem dados globais de completações de poços. A CPR fornece aos operadores participantes dados de mais de 22.000 completações, bem como diagramas esquemáticos detalhados de cada completação.
A análise de desempenho de xisto (SPR) é a principal plataforma facilitadora do mundo para comparação do desempenho de poços fraturados em múltiplos estágios entre pares, com dados de mais de 28 operadores em 8 países diferentes. A SPR fornece aos operadores participantes dados de mais de 19.000 poços.
