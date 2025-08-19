Análises Rushmore da S&P Global Energy é uma plataforma líder global de benchmarking para compartilhamento de dados de desempenho entre pares. Ela permite que operadores de petróleo e gás compartilhem, discutam e analisem dados de perfuração, completações e abandono de poços em todo o mundo.

A Análises Rushmore oferece a única fonte de dados globais de poços de compensação fornecidos diretamente pelo operador e, em seguida, submetidos a controle de qualidade independente. Este clube exclusivo apenas para operadores tem oferecido informações sobre mais de 80.000 poços há mais de 30 anos. Foi criado por operadores, para operadores.

Com o tempo, as análises cresceram e passaram a abranger dados de perfuração, completações, abandono e prevenção de explosões de mais de 100 países, com contribuições de centenas de operadores envolvidos em poços convencionais de hidrocarboneto, gás de xisto e carvão.