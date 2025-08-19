Vamos conversar

Panorama geral

Novidade da S&P Global (agora parte da S&P Global Energy) e GIS-pax: classificador de oportunidades de portfólio

Utilize os melhores dados de E&P do mundo para mitigar riscos, quantificar e avaliar a geologia, comercialidade e economia de recursos em prospecção e ainda a serem descobertos em todo o mundo.

Combine seus dados com os de 35.000 prospecções para tomar decisões fundamentadas sobre onde explorar, investir ou desinvestir.

Vá...

  • do desconhecido ao conhecido: identifique oportunidades comprovadas de bacias que mereçam ser exploradas
  • do geológico ao comercial: mapeie oportunidades globais não exploradas e riscos de campos
  • da complexidade à clareza: padronize o processo de classificação e avaliação por pares
  • do volume ao valor: desbloqueie o valor potencial do seu portfólio de E&P
Vantagens

Formatação no ArcGIS

Formatação interativa no ArcGIS com um fluxo de trabalho transparente e editável.

Riscos de volume e valor

Risco de volume e valor para prospecções conhecidas e ainda a serem descobertas.

Identificação no mapa

Identificação comercial restante ainda a ser encontrada em forma de mapa.

Agregação de resultados

Agregação de resultados por bacias e países, mas também por blocos de licença.

Preços do petróleo/gás

Posicionamento de volume e valor de cada operador em um polígono selecionado para diferentes preços do petróleo/gás.

Dados globais

Os dados estão disponíveis globalmente (excluindo a América do Norte continental).

Colocando um preço no desconhecido: determinando a avaliação justa

O valor de um ativo de petróleo e gás vai além do volume de hidrocarbonetos no local. A avaliação justa incorpora volumes, risco e o valor do potencial de exploração mapeado e futuro em qualquer área específica.

Saiba mais

