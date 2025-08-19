S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Analise, avalie e classifique ativos de E&P
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Novidade da S&P Global (agora parte da S&P Global Energy) e GIS-pax: classificador de oportunidades de portfólio
Utilize os melhores dados de E&P do mundo para mitigar riscos, quantificar e avaliar a geologia, comercialidade e economia de recursos em prospecção e ainda a serem descobertos em todo o mundo.
Combine seus dados com os de 35.000 prospecções para tomar decisões fundamentadas sobre onde explorar, investir ou desinvestir.
Vá...
Formatação interativa no ArcGIS com um fluxo de trabalho transparente e editável.
Risco de volume e valor para prospecções conhecidas e ainda a serem descobertas.
Identificação comercial restante ainda a ser encontrada em forma de mapa.
Agregação de resultados por bacias e países, mas também por blocos de licença.
Posicionamento de volume e valor de cada operador em um polígono selecionado para diferentes preços do petróleo/gás.
Os dados estão disponíveis globalmente (excluindo a América do Norte continental).
O valor de um ativo de petróleo e gás vai além do volume de hidrocarbonetos no local. A avaliação justa incorpora volumes, risco e o valor do potencial de exploração mapeado e futuro em qualquer área específica.
Quer saber como sua empresa se compara a outras semelhantes? Compare seu portfólio com outros, usando dados e métricas padronizadas para máxima precisão.
O classificador de oportunidades de portfólio fornece uma visão global interativa dos volumes comerciais de hidrocarbonetos restantes no mundo. Incorpore custos de perfuração, acesso a oleodutos e infraestrutura de produção, e modele a volatilidade dos preços da commodity para entender o verdadeiro valor comercial dos recursos ainda a serem descobertos.
O classificador de oportunidades de portfólio possui dados por país, bacia e bloco de licença sobre:
Quando chega a hora de vender, você sabe o preço justo do seu portfólio de exploração ou se está escolhendo o ativo apropriado para remover do seu portfólio? Com sua infinidade de entradas e algoritmos de aprendizado de máquina, o classificador de oportunidades de portfólio ajuda você a avaliar o potencial futuro de exploração de um alvo de F&A, estimar melhor o valor de venda ou aquisição de um bloco e justificar a renúncia de portfólios. Determine preços justos, para não pagar demais ou vender por menos.
O classificador de oportunidades de portfólio ajuda empresas a avaliar, valorizar e classificar oportunidades de exploração e F&A em E&P. A plataforma permite que as empresas apliquem a gestão de riscos além dos pontos de dados conhecidos, em uma visualização de mapa interativa. Modifique todos os dados principais de exploração e comercialização, refaça os cálculos de volume e valor, e visualize avaliações de risco e mapeamento para prospecções identificadas e não identificadas.
O classificador de oportunidades de portfólio é entregue em uma plataforma de banco de dados GIS com software que permite a você modificar todas os dados principais. Substitua sua própria avaliação de prospecção e dados comerciais e execute novamente os cálculos do recurso ainda a ser descoberto para visualizar seu próprio portfólio em um contexto global. Com todas as suas prospecções em um mapa, você pode mitigar riscos, quantificar e avaliar a geologia, comercialidade e economia das prospecções atuais e a serem descobertas em todo o mundo.
