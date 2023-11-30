Saiba mais sobre o banco de dados mundial de refinarias

O banco de dados mundial de refinarias oferece uma visão aprofundada, histórica e prospectiva da indústria global de refino para ajudá-lo a entender as dinâmicas do mercado em evolução e obter uma vantagem competitiva. Analise refinarias específicas ou obtenha uma perspectiva regional, nacional ou global com informações atualizadas e históricas para cada refinaria no mundo.

Benefícios

  • Avalie a capacidade e obtenha a visão mais completa da produção: analise todos os elementos possíveis de capacidade e realize análises prospectivas, com dados abrangentes para cada refinaria no mundo que remontam 1984
  • Tome decisões fundamentadas de negociação e investimento: desenvolva estratégias para responder a interrupções planejadas e não planejadas, e avalie as posições relativas de seus concorrentes com acesso a dados robustos de propriedade e operação
  • Acesse rapidamente métricas-chave por meio do nosso conveniente painel, integre facilmente nossos dados em seus modelos de previsões, entenda as complexidades com nossos diagramas de fluxo simplificados e acesse o suporte direto de analistas comprometidos.

Recursos

  • Uma visão abrangente de todo o fluxo do processo, e acesso a dados de interrupções, capacidade, operações e produtividade do petróleo bruto e produtos refinados
  • Uma visão completa da produtividade e do fortalecimento de suas margens, com informações detalhadas por unidade e acesso às respeitadas opiniões dos nossos analistas sobre projetos de capacidade
  • Dados históricos e prospectivos de propriedade e capacidade que permitem um mapeamento detalhado da empresa para cada refinaria no mundo
  • Uma visão única por empresa, região ou instalação, com nosso painel dinâmico que agrega dados downstream críticos em um só lugar
  • Produção por empresa, regional e nacional, com dados robustos de produtividade por refinaria, que podem ser agregados ao nível de detalhe escolhido

