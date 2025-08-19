O serviço de análise global de petróleo da Platts examina todos os aspectos do mercado global de petróleo, incluindo oferta, demanda, estoques, refino, infraestrutura e fluxos comerciais. Você terá acesso a uma cobertura abrangente dos mercados globais e regionais de petróleo bruto e produtos petrolíferos por meio de conjuntos de dados proprietários, totalmente integrados com a precificação da S&P Global Energy e visões sobre os mercados globais de LGN e gás.