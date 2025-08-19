S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
O serviço global de análise de LGN da Platts examina todos os aspectos do mercado global de líquidos de gás natural (LGN) – incluindo upstream e refino, demanda, estoques, infraestrutura e fluxos comerciais.
Nossa cobertura de LGN é integrada com nossas opiniões sobre os mercados globais de petróleo e gás natural e é entregue por meio de extensos bancos de dados e relatórios analíticos.
Tenha uma visão detalhada e integrada dos fundamentos de oferta e demanda de LGN globalmente
Descubra a história por trás dos dados e tendências que estão impulsionando os preços
Obtenha insights sobre mudanças na produção, comércio e consumo global de LGN
Compreenda os desenvolvimentos atuais do mercado que realmente importam
Conheça o contexto da indústria para avaliar investimentos em commodities e ativos
Perspectivas detalhadas de oferta e demanda de nafta nos principais mercados asiáticos
Insights sobre fluxos de comércio entre o Noroeste da Europa e a Ásia
Previsões de oferta e demanda para 10 anos de cada produto de pureza
Dados e análises semanais aprofundadas sobre os mercados norte-americanos de LGN
Desenvolvimentos fundamentais recentes no mercado global de GLP, incluindo preços, arbitragem internacional, fluxos de comércio, margens petroquímicas, taxas de operação, preferências de insumos spot e futuras, bem como as influências climáticas regionais divergentes
Uma apresentação semanal fornecendo margens atuais e históricas para um craqueador a vapor típico dos EUA
Gráficos e tabelas semanais referentes às estatísticas de oferta e demanda de propano publicadas pelo DOE
Exportações marítimas dos EUA em nível de carga, incluindo estimativas de tamanho de carga, detalhamento de propano e butano, e informações de destino
Atualizações sobre margens históricas de fraturamento de campo de xisto, prêmios de etano e previsões de margens de fraturamento em Mont Belvieu
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.