O serviço global de análise de LGN da Platts examina todos os aspectos do mercado global de líquidos de gás natural (LGN) – incluindo upstream e refino, demanda, estoques, infraestrutura e fluxos comerciais.



Nossa cobertura de LGN é integrada com nossas opiniões sobre os mercados globais de petróleo e gás natural e é entregue por meio de extensos bancos de dados e relatórios analíticos.