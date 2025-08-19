S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Junte-se aos principais participantes do mercado de petróleo que se beneficiam de uma visão diária abrangente dos mercados europeus de produtos petrolíferos refinados usando o Platts European Marketscan. Sua cobertura independente oferece a você os insights de que precisa sobre as forças motrizes e os preços internacionais de produtos que impactam os mercados de produtos petrolíferos da Europa e do mundo.
Certifique-se de estar obtendo o melhor negócio ao usar as avaliações diárias e independentes de preços spot em seus contratos como um benchmark ou ponto de referência.
Aprimore sua estratégia com nossas avaliações de preços. Adapte-se às mudanças na oferta e demanda e identifique oportunidades de arbitragem global para os principais produtos refinados.
Revele novas oportunidades com o monitorando da concorrência e identifique os verdadeiros compradores consultando as transações.
Crie uma referência personalizada com as principais áreas e questões de interesse por meio do acesso às edições anteriores.
Compare avaliações de preços dos principais produtos refinados de petróleo nos mercados de carga do Noroeste Europeu e Mediterrâneo e no mercado de barcaças de Amsterdã-Roterdã-Antuérpia (ARA).
Tarifas de frete de barcaças em viagens entre ARA e ARA-Alemanha/Suíça e tarifas de frete de barcaças limpas no rio Reno.
Preços diários de produtos de Singapura, do Golfo Pérsico e Japão, juntamente com os preços spot dos EUA do dia anterior e relatórios diários de atividade comercial sobre os principais produtos refinados da Europa.
Comentário de mercado por produto, incluindo negócios reportados e comentários do mercado de petróleo bruto.
Avaliações spot de produtos asiáticos e avaliações spot de produtos dos EUA do dia anterior.
Dados das bolsas de futuros Nymex e ICE e taxas de câmbio.
Base para avaliação completa por trás de cada de avaliação benchmark Platts e alinhamento completo com os princípios da IOSCO sobre relatórios de preços benchmark.
As avaliações de preços listadas no Platts Megawatt Daily também estão disponíveis em formato de ponto de dados para facilitar a análise, avaliações proprietárias de preços futuros e um exclusivo índice mensal de preços de varejo.
RTO, políticas federais e estaduais que moldam os mercados, desenvolvimentos de transmissão que impactam os fluxos de energia, dinâmica de oferta e demanda explicada.
Geração de novas construções e inutilizações, novas solicitações de capacidade.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.