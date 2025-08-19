Vamos conversar

Panorama geral

Junte-se aos principais participantes do mercado de petróleo que se beneficiam de uma visão diária abrangente dos mercados europeus de produtos petrolíferos refinados usando o Platts European Marketscan. Sua cobertura independente oferece a você os insights de que precisa sobre as forças motrizes e os preços internacionais de produtos que impactam os mercados de produtos petrolíferos da Europa e do mundo.

Principais benefícios

Avaliações de preços

Certifique-se de estar obtendo o melhor negócio ao usar as avaliações diárias e independentes de preços spot em seus contratos como um benchmark ou ponto de referência.

Oportunidades de arbitragem global

Aprimore sua estratégia com nossas avaliações de preços. Adapte-se às mudanças na oferta e demanda e identifique oportunidades de arbitragem global para os principais produtos refinados.

Identifique oportunidades

Revele novas oportunidades com o monitorando da concorrência e identifique os verdadeiros compradores consultando as transações.

Personalize e analise

Crie uma referência personalizada com as principais áreas e questões de interesse por meio do acesso às edições anteriores.

Recursos

Compare avaliações de preços

Compare avaliações de preços dos principais produtos refinados de petróleo nos mercados de carga do Noroeste Europeu e Mediterrâneo e no mercado de barcaças de Amsterdã-Roterdã-Antuérpia (ARA).

Tarifas de frete

Tarifas de frete de barcaças em viagens entre ARA e ARA-Alemanha/Suíça e tarifas de frete de barcaças limpas no rio Reno.

Relatórios de atividade comercial

Preços diários de produtos de Singapura, do Golfo Pérsico e Japão, juntamente com os preços spot dos EUA do dia anterior e relatórios diários de atividade comercial sobre os principais produtos refinados da Europa.

Comentários de mercado

Comentário de mercado por produto, incluindo negócios reportados e comentários do mercado de petróleo bruto.

Avaliações de produtos

Avaliações spot de produtos asiáticos e avaliações spot de produtos dos EUA do dia anterior.

Dados de bolsas

Dados das bolsas de futuros Nymex e ICE e taxas de câmbio.

Relatórios de preços benchmark

Base para avaliação completa por trás de cada de avaliação benchmark Platts e alinhamento completo com os princípios da IOSCO sobre relatórios de preços benchmark.

Avaliações de preços

As avaliações de preços listadas no Platts Megawatt Daily também estão disponíveis em formato de ponto de dados para facilitar a análise, avaliações proprietárias de preços futuros e um exclusivo índice mensal de preços de varejo.

Dinâmica de demanda

RTO, políticas federais e estaduais que moldam os mercados, desenvolvimentos de transmissão que impactam os fluxos de energia, dinâmica de oferta e demanda explicada.

Solicitações

Geração de novas construções e inutilizações, novas solicitações de capacidade.

