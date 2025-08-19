S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Oferecemos conhecimento sobre sondas, navios e plataformas no mar ou no estaleiro: seus trabalhos, cronogramas de manutenção e disponibilidade, taxas diárias, detalhes de contrato, movimentos interregionais planejados, especificações técnicas, licitações adequadas, demanda futura e muito mais.
Confie no Petrodata da S&P Global como uma fonte independente e confiável de publicações, poderosas ferramentas analíticas baseadas na web e serviços de consultoria para suas operações em qualquer um desses segmentos:
Monitore, analise e preveja o mercado de contratos offshore em todo o mundo.
Tenha acesso a dados e inteligência de mercado sobre a indústria global de petróleo e gás offshore.
Elabore análises usando conhecimento da indústria e dados que remontam a mais de 30 anos.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
Há décadas, monitoramos o setor de energia global, usando informações de especialistas, software e dados proprietários para ajudá-lo a avaliar valor, gerenciar risco e aproveitar oportunidades para alcançar o sucesso.
Com cobertura de mais de 200 países e territórios, oferecemos dados que não são apenas abrangentes, mas também globais em escopo, apoiando seus projetos internacionais e regionais.
Nossa experiência independente nos permite fornecer orientações imparciais e específicas por indústria que ajudam nossos clientes a navegar por complexas dinâmicas de mercado.
Tenha acesso a dados e insights upstream entregues quando e como você precisar. Do tradicional ao mais avançado – tudo através de múltiplas plataformas que podem lhe dar uma vantagem decisiva sobre a concorrência.
Em parceria com você para ajudá-lo a alcançar um futuro bem-sucedido, nossa equipe global de especialistas upstream oferece amplo conhecimento em toda a cadeia de valor da energia.
Aproveitamos tecnologias avançadas de IA/ML— desde conjuntos de dados geológicos até software e análises de E&P, até pesquisas de valor de transações de ativos — permitindo eficiências impulsionadas por IA para uma tomada de decisão mais inteligente e rápida na indústria energética upstream.
