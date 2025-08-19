Oferecemos conhecimento sobre sondas, navios e plataformas no mar ou no estaleiro: seus trabalhos, cronogramas de manutenção e disponibilidade, taxas diárias, detalhes de contrato, movimentos interregionais planejados, especificações técnicas, licitações adequadas, demanda futura e muito mais.

Confie no Petrodata da S&P Global como uma fonte independente e confiável de publicações, poderosas ferramentas analíticas baseadas na web e serviços de consultoria para suas operações em qualquer um desses segmentos: