Acelere projetos de energia com dados de infraestrutura de petróleo e gás.

A compreensão robusta de todos os elos da cadeia de suprimentos é fundamental para as decisões de negócios das partes interessadas do setor de energia. O banco de dados Midstream Essentials da S&P Global oferece uma cobertura abrangente da infraestrutura de transporte, processamento, terminais de armazenamento e mercado primário de petróleo e gás por meio de uma interface de mapeamento online disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo a identificação de dependências, bem como opções comerciais upstream e downstream de ativos e novos projetos.

O Midstream Essentials é uma ferramenta indispensável para:

  • Triagem de novos empreendimentos
  • Desenvolvimento de campo
  • Estudo de viabilidade de projeto midstream
  • Localização de nova planta
  • Inteligência da concorrência
  • Avaliação de joint venture

Por que soluções upstream?

Experiência inigualável

Há décadas, monitoramos o setor de energia global, usando informações de especialistas, software e dados proprietários para ajudá-lo a avaliar valor, gerenciar risco e aproveitar oportunidades para alcançar o sucesso.

Inteligência Global

Com cobertura de mais de 200 países e territórios, oferecemos dados que não são apenas abrangentes, mas também globais em escopo, apoiando seus projetos internacionais e regionais.

Fonte independente

Nossa experiência independente nos permite fornecer orientações imparciais e específicas por indústria que ajudam nossos clientes a navegar por complexas dinâmicas de mercado.

Dados do seu jeito

Tenha acesso a dados e insights upstream entregues quando e como você precisar. Do tradicional ao mais avançado – tudo através de múltiplas plataformas que podem lhe dar uma vantagem decisiva sobre a concorrência.

Especialistas upstream

Em parceria com você para ajudá-lo a alcançar um futuro bem-sucedido, nossa equipe global de especialistas upstream oferece amplo conhecimento em toda a cadeia de valor da energia.

Tecnologia impulsionada por IA

Aproveitamos tecnologias avançadas de IA/ML— desde conjuntos de dados geológicos até software e análises de E&P, até pesquisas de valor de transações de ativos — permitindo eficiências impulsionadas por IA para uma tomada de decisão mais inteligente e rápida na indústria energética upstream.

