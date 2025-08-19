Os engenheiros estão sob pressão crescente para se adaptarem e enfrentarem os desafios contínuos na indústria de petróleo e gás.

Você já se perguntou se existem maneiras mais fáceis de completar seu trabalho no Harmony Enterprise? Tem dúvidas sobre fluxos de trabalho padrão? Tem interesse em aprender como os especialistas utilizam os recursos do Harmony Enterprise? Junte-se a nós às terças-feiras para uma série de apresentações informais lideradas por nossa equipe de especialistas em suporte do Harmony. Apresentaremos um tema do momento, abordaremos fluxos de trabalho comuns e falaremos sobre as melhores práticas. Há um período de perguntas e respostas após cada apresentação. Diferentes tópicos serão discutidos a cada semana, veja o calendário abaixo para uma listagem detalhada.

Estamos usando o WebEx para hospedar essas sessões. Inscreva-se hoje para receber os detalhes de acesso. O acesso será enviado automaticamente por e-mail logo após o registro – então não hesite em se inscrever no dia!

