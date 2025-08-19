S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Cursos e recursos criados para ajudar profissionais a dominar fluxos de trabalho de software de engenharia, aprofundar o conhecimento da indústria e fundamentar decisões estratégicas de negócios.
Maximize sua assinatura do Harmony Enterprise™ da S&P Global, nossa aplicação de engenharia abrangente para analisar, monitorar e prever o desempenho de poços de petróleo e gás e avaliar reservas, com uma de nossas ofertas de treinamento.
Aproveite ao máximo os seus dados de produção e pressão de fluxo
Aplique técnicas de ajuste de curva de ponta às suas análises de declínio
Realize análises poderosas de tipo de poço de forma eficiente em centenas de poços.
Compare o desempenho dos poços entre diferentes operadores para poços convencionais/não convencionais
Avalie seus reservatórios sem precisar interromper a produção de seus poços
Melhore e simplifique suas simulações de reservatório
Os programas de treinamento da S&P Global são projetados para ser de interesse e valor para vários papéis dentro da indústria. Os participantes representam uma ampla gama de funções, incluindo:
Os cursos de aprendizagem e treinamento da S&P Global são oferecidos com flexibilidade em mente, incluindo cursos online autoguiados e ministrados por instrutores para atender a uma variedade de necessidades educacionais. Esta abordagem multifacetada permite que sua organização tenha a flexibilidade necessária para aprender fluxos de trabalho e conhecimentos fundamentais de engenharia, sem o inconveniente de viagens. Isso é especialmente importante em tempos de incerteza, exigências de distanciamento social ou outros fatores que possam impactar as habilidades de treinamento ou viagem.
Tipos de ofertas de aprendizagem disponíveis:
Todos os programas de treinamento da S&P Global podem ser adaptados para atender às suas necessidades – seja se você deseja acesso aos nossos renomados especialistas durante uma sessão virtual ou se prefere a flexibilidade de um curso online no seu ritmo. Clique aqui para solicitar um treinamento personalizado.
Para atender à demanda por treinamento ao vivo online, a opção de treinamento virtual com instrutor (V-ILT) da S&P Global oferece a oportunidade de aproveitar um ambiente de treinamento a partir da sua mesa ou escritório em casa. Os cursos V-ILT são entregues através do The Learning Center da S&P Global, um portal de aprendizado de primeira linha!
Os participantes dos cursos V-ILT podem esperar receber:
Os engenheiros estão sob pressão crescente para se adaptarem e enfrentarem os desafios contínuos na indústria de petróleo e gás.
Você já se perguntou se existem maneiras mais fáceis de completar seu trabalho no Harmony Enterprise? Tem dúvidas sobre fluxos de trabalho padrão? Tem interesse em aprender como os especialistas utilizam os recursos do Harmony Enterprise? Junte-se a nós às terças-feiras para uma série de apresentações informais lideradas por nossa equipe de especialistas em suporte do Harmony. Apresentaremos um tema do momento, abordaremos fluxos de trabalho comuns e falaremos sobre as melhores práticas. Há um período de perguntas e respostas após cada apresentação. Diferentes tópicos serão discutidos a cada semana, veja o calendário abaixo para uma listagem detalhada.
Estamos usando o WebEx para hospedar essas sessões. Inscreva-se hoje para receber os detalhes de acesso. O acesso será enviado automaticamente por e-mail logo após o registro – então não hesite em se inscrever no dia!
Não consegue encontrar o que está procurando? Entre em contato conosco ou visite a Global Energy Education & Training para mais informações.
