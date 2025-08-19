Vamos conversar

Panorama geral

Cursos e recursos criados para ajudar profissionais a dominar fluxos de trabalho de software de engenharia, aprofundar o conhecimento da indústria e fundamentar decisões estratégicas de negócios.

Maximize sua assinatura do Harmony Enterprise™ da S&P Global, nossa aplicação de engenharia abrangente para analisar, monitorar e prever o desempenho de poços de petróleo e gás e avaliar reservas, com uma de nossas ofertas de treinamento.

Principais benefícios

Aproveite ao máximo os seus dados de produção e pressão de fluxo

 

Aplique técnicas de ajuste de curva de ponta às suas análises de declínio

 

Realize análises poderosas de tipo de poço de forma eficiente em centenas de poços.

 

Compare o desempenho dos poços entre diferentes operadores para poços convencionais/não convencionais

 

Avalie seus reservatórios sem precisar interromper a produção de seus poços

Melhore e simplifique suas simulações de reservatório

Quem se beneficiaria de participar de nossos programas de treinamento?

Os programas de treinamento da S&P Global são projetados para ser de interesse e valor para vários papéis dentro da indústria. Os participantes representam uma ampla gama de funções, incluindo:

  • Engenheiros de reservatório
  • Engenheiros de produção
  • Tecnólogos de petróleo
  • Geólogos
  • Gerentes de projetos
  • Intérpretes
  • Analistas de negócios
  • Investidores financeiros

