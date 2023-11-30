Saiba mais sobre o serviço de análise global de petróleo

Falar com a equipe de vendas Fale conosco  ( 08007528878 )
O serviço de análise global de petróleo da Platts examina todos os aspectos do mercado global de petróleo, incluindo oferta, demanda, estoques, refino, infraestrutura e fluxos comerciais. Você terá acesso a uma cobertura abrangente dos mercados globais e regionais de petróleo bruto e produtos petrolíferos por meio de conjuntos de dados proprietários, totalmente integrados com a precificação da S&P Global Energy e visões sobre os mercados globais de LGN e gás.

Benefícios

  • Entenda melhor com a oferta analítica mais abrangente disponível sobre os mercados globais de petróleo
  • Receba dados oportunos e insights exclusivos por meio de relatórios de frequência fixa e boletins urgentes, mantendo você atualizado sobre as tendências nos mercados globais de petróleo bruto e produtos petrolíferos, e desenvolvimentos geopolíticos
  • Faça novas conexões de mercado com modelos interativos e conjuntos de dados abrangentes, oferecendo insights poderosos sobre tendências de mercados emergentes
  • Acesse os analistas e consultores por trás da criação de conteúdo de energia para insights personalizados

Recursos

  • Perspectiva de curto e médio prazo para os mercados mundiais de petróleo bruto e produtos petrolíferos, juntamente com inteligência crítica sobre os atuais propulsores do mercado
  • Relatórios de previsões regionais fornecendo cobertura focada em todos os fatores-chave que afetam os mercados de petróleo
  • Avaliações breves e oportunas e comentários de mercado que cobrem tópicos relevantes para o curto prazo e podem influenciar a estratégia de negociação
  • Comentário conciso e focado apresentando as últimas opiniões da Platts Analytics e as implicações de precificação de eventos atuais que impactam a oferta e a demanda
  • Acesso aos seminários de clientes da S&P Global Energy

Entre em contato com um representante de vendas sobre serviço de análise global de petróleo

Preencha o formulário abaixo e um membro de nossa equipe de vendas entrará em contato com você para informar como nossos produtos e serviços podem ajudar a sua empresa a crescer e prosperar.