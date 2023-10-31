Saiba mais sobre o serviço global de análise de LGN da Platts

O serviço global de análise de LGN da Platts examina todos os aspectos do mercado global de líquidos de gás natural (LGN) – incluindo upstream e refino, demanda, estoques, infraestrutura e fluxos comerciais.

Nossa cobertura de LGN é integrada com nossas opiniões sobre os mercados globais de petróleo e gás natural e é entregue por meio de extensos bancos de dados e relatórios analíticos.

Benefícios

  • Tenha uma visão detalhada e integrada dos fundamentos de oferta e demanda de LGN globalmente
  • Descubra a história por trás dos dados e tendências que estão impulsionando os preços
  • Obtenha insights sobre mudanças na produção, comércio e consumo global de LGN
  • Compreenda os desenvolvimentos atuais do mercado que realmente importam
  • Conheça o contexto da indústria para avaliar investimentos em commodities e ativos

Recursos

  • Perspectivas detalhadas de oferta e demanda de nafta nos principais mercados asiáticos
  • Insights sobre fluxos de comércio entre o Noroeste da Europa e a Ásia
  • Previsões de oferta e demanda para 10 anos de cada produto de pureza
  • Dados e análises semanais aprofundadas sobre os mercados norte-americanos de LGN
  • Desenvolvimentos fundamentais recentes no mercado global de GLP, incluindo preços, arbitragem internacional, fluxos de comércio, margens petroquímicas, taxas de operação, preferências de insumos spot e futuras, bem como as influências climáticas regionais divergentes
  • Uma apresentação semanal fornecendo margens atuais e históricas para um craqueador a vapor típico dos EUA
  • Gráficos e tabelas semanais referentes às estatísticas de oferta e demanda de propano publicadas pelo DOE
  • Exportações marítimas dos EUA em nível de carga, incluindo estimativas de tamanho de carga, detalhamento de propano e butano, e informações de destino
  • Atualizações sobre margens históricas de fraturamento de campo de xisto, prêmios de etano e previsões de margens de fraturamento em Mont Belvieu

