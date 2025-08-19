Para negociar com um parceiro em potencial, uma empresa multinacional de energia, combustíveis e energia elétrica precisava entender o nível de experiência prévia em operações offshore exigido pelos governos anfitriões. A empresa utilizou o Termos e Riscos Externos na E&P para elaborar um relatório que indicava claramente quais países exigiam experiência prévia em perfuração offshore e quais não exigiam — bem como os requisitos específicos em cada caso.

O gerente de desenvolvimento de negócios de uma grande companhia petrolífera solicitou uma reunião com um de nossos analistas para obter orientação adicional sobre um país no qual sua empresa tem interesse específico de investimento. Durante a reunião, o gerente observou que a empresa depende fortemente do Termos e Riscos Externos na E&P para reunir todas as informações iniciais de que precisa para tomar a decisão de investimento, sem precisar contratar terceiros para esse serviço.

Uma empresa de E&P estava preparando uma apresentação de investimento na qual queria mostrar como os termos brasileiros se comparavam aos de outros países. A empresa usou o Termos e Riscos Externos na E&P para reunir todas as informações necessárias.

Um cliente de uma grande empresa de E&P explicou que a companhia utiliza o Termos e Riscos Externos na E&P na etapa inicial (triagem/preparação/pré-negociação) do processo de investimento porque suas equipes de novos negócios e jurídica preferem realizar as avaliações sem alertar o potencial beneficiário do investimento e qualquer empresa relacionada