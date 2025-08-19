Vamos conversar

Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.

Falar com a equipe de vendas Fale conosco  ( 08007528878 )

NESTA PÁGINA

Panorama geral

Impacto do Estúdio de Energia é uma plataforma baseada na web que transforma macrodados em análises de energia em tempo real em toda a cadeia de valor de energia, na velocidade da curiosidade.

A plataforma abrange conjuntos de dados upstream, midstream, emissões e de preços de commodities com curvas forward baseadas no mercado da Platts. Ela ajuda geocientistas, engenheiros, gerentes de ativos e analistas financeiros a tomarem decisões comerciais mais rapidamente.

Baixar brochura

Quem se beneficia das análises de energia?

Olhe para 163 anos atrás para ver 55 anos à frente

Saiba quais fluxos de trabalho ajudarão você a ter uma visão mais ampla com mais rapidez.
Baixar ebook