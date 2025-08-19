Impacto do Estúdio de Energia é uma plataforma baseada na web que transforma macrodados em análises de energia em tempo real em toda a cadeia de valor de energia, na velocidade da curiosidade.

A plataforma abrange conjuntos de dados upstream, midstream, emissões e de preços de commodities com curvas forward baseadas no mercado da Platts. Ela ajuda geocientistas, engenheiros, gerentes de ativos e analistas financeiros a tomarem decisões comerciais mais rapidamente.