PRODUTOS E SOLUÇÕES
Transforme macrodados em análises de energia em tempo real para decisões mais rápidas em toda a cadeia de valor de energia.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Impacto do Estúdio de Energia é uma plataforma baseada na web que transforma macrodados em análises de energia em tempo real em toda a cadeia de valor de energia, na velocidade da curiosidade.
A plataforma abrange conjuntos de dados upstream, midstream, emissões e de preços de commodities com curvas forward baseadas no mercado da Platts. Ela ajuda geocientistas, engenheiros, gerentes de ativos e analistas financeiros a tomarem decisões comerciais mais rapidamente.
Reduzimos o tempo gasto na preparação de dados para permitir que os usuários se concentrem apenas nos ativos de melhor desempenho.
Apoiamos executivos e estrategistas de petróleo e gás na tomada das melhores decisões comerciais.
Preenchemos lacunas técnicas para investidores e tornamos os dados de petróleo e gás transparentes, abrangentes e fáceis para a seleção de oportunidades de investimento.
