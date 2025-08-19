S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Acelere decisões críticas de E&P com acesso, análise e relatórios de dados simplificados.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
O Enerdeq Browser fornece acesso baseado na web aos seus dados proprietários juntamente com dados de poços, produção, atividade, plataforma e permissões da América do Norte baseados na assinatura das Soluções Upstream. Com mais de 5 milhões de conclusões de poços e mais de 2,5 milhões de entidades de produção, a plataforma capacita geocientistas, engenheiros e gerentes de ativos a tomarem decisões mais rápidas e baseadas em dados.