Panorama geral

O Enerdeq Browser fornece acesso baseado na web aos seus dados proprietários juntamente com dados de poços, produção, atividade, plataforma e permissões da América do Norte baseados na assinatura das Soluções Upstream. Com mais de 5 milhões de conclusões de poços e mais de 2,5 milhões de entidades de produção, a plataforma capacita geocientistas, engenheiros e gerentes de ativos a tomarem decisões mais rápidas e baseadas em dados.

  • Centralize a gestão de dados em uma única plataforma
  • Concentre recursos na análise, não na coleta de dados
  • Simplifique os fluxos de trabalho para avaliar áreas e identificar prospecções
  • Avalie o posicionamento competitivo e as tendências de produção
  • Defina as principais características do campo e descubra oportunidades de serviços de campo petrolífero
O que está incluso