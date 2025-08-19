Vamos conversar

Panorama geral

Apoie decisões críticas de investimento com acesso online a dados internacionais de E&P upstream e midstream

Você está desperdiçando tempo e recursos procurando as informações mais recentes sobre petróleo e gás?

A EDIN oferece a geólogos, engenheiros de reservatórios e analistas de negócios acesso rápido e fácil a bancos de dados internacionais continuamente atualizados de E&P e midstream da S&P Global, usando navegadores padrão da web. Acesse os dados mais recentes sobre petróleo e gás para:

  • gerar, avaliar e exportar as informações mais recentes
  • economizar tempo e dinheiro com armazenamento e manutenção de dados da S&P Global
  • tomar decisões de investimento mais rápidas e inteligentes
Vantagens

Pesquisa

Identificar elementos de dados específicos

Mapa

Visualize as informações mais recentes por país, região ou bacia

Relatório

Veja os dados em formato PDF detalhado ou em uma planilha interativa

Gráfico

Analise a propriedade da empresa, históricos de produção e reservas para uma ou várias entidades

Exportar

Baixe informações diretamente para o seu PC. A EDIN suporta ESRI, Google Earth, Excel e outros formatos

Aprenda

Domine rapidamente o software com treinamento de usuário fácil e intuitivo

Você sabia?

A S&P Global Energy fornece inteligência sobre os principais mercados de energia do mundo, abrangendo mais de 200 países e territórios. Com nossa experiência de classe mundial, você passa menos tempo pesquisando e mais tempo resolvendo problemas.

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

Soluções de API

Nuvem

Feed de dados

Desktop e telefone celular

Por que soluções upstream?

Experiência inigualável

Há décadas, monitoramos o setor de energia global, usando informações de especialistas, software e dados proprietários para ajudá-lo a avaliar valor, gerenciar risco e aproveitar oportunidades para alcançar o sucesso.

Inteligência Global

Com cobertura de mais de 200 países e territórios, oferecemos dados que não são apenas abrangentes, mas também globais em escopo, apoiando seus projetos internacionais e regionais.

Fonte independente

Nossa experiência independente nos permite fornecer orientações imparciais e específicas por indústria que ajudam nossos clientes a navegar por complexas dinâmicas de mercado.

Dados do seu jeito

Tenha acesso a dados e insights upstream entregues quando e como você precisar. Do tradicional ao mais avançado – tudo através de múltiplas plataformas que podem lhe dar uma vantagem decisiva sobre a concorrência.

Especialistas upstream

Em parceria com você para ajudá-lo a alcançar um futuro bem-sucedido, nossa equipe global de especialistas upstream oferece amplo conhecimento em toda a cadeia de valor da energia.

Tecnologia impulsionada por IA

Aproveitamos tecnologias avançadas de IA/ML— desde conjuntos de dados geológicos até software e análises de E&P, até pesquisas de valor de transações de ativos — permitindo eficiências impulsionadas por IA para uma tomada de decisão mais inteligente e rápida na indústria energética upstream.

