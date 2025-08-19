S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Apoie decisões críticas de investimento com acesso online a dados internacionais de E&P upstream e midstream
Você está desperdiçando tempo e recursos procurando as informações mais recentes sobre petróleo e gás?
A EDIN oferece a geólogos, engenheiros de reservatórios e analistas de negócios acesso rápido e fácil a bancos de dados internacionais continuamente atualizados de E&P e midstream da S&P Global, usando navegadores padrão da web. Acesse os dados mais recentes sobre petróleo e gás para:
Identificar elementos de dados específicos
Visualize as informações mais recentes por país, região ou bacia
Veja os dados em formato PDF detalhado ou em uma planilha interativa
Analise a propriedade da empresa, históricos de produção e reservas para uma ou várias entidades
Baixe informações diretamente para o seu PC. A EDIN suporta ESRI, Google Earth, Excel e outros formatos
Domine rapidamente o software com treinamento de usuário fácil e intuitivo
A S&P Global Energy fornece inteligência sobre os principais mercados de energia do mundo, abrangendo mais de 200 países e territórios. Com nossa experiência de classe mundial, você passa menos tempo pesquisando e mais tempo resolvendo problemas.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
Há décadas, monitoramos o setor de energia global, usando informações de especialistas, software e dados proprietários para ajudá-lo a avaliar valor, gerenciar risco e aproveitar oportunidades para alcançar o sucesso.
Com cobertura de mais de 200 países e territórios, oferecemos dados que não são apenas abrangentes, mas também globais em escopo, apoiando seus projetos internacionais e regionais.
Nossa experiência independente nos permite fornecer orientações imparciais e específicas por indústria que ajudam nossos clientes a navegar por complexas dinâmicas de mercado.
Tenha acesso a dados e insights upstream entregues quando e como você precisar. Do tradicional ao mais avançado – tudo através de múltiplas plataformas que podem lhe dar uma vantagem decisiva sobre a concorrência.
Em parceria com você para ajudá-lo a alcançar um futuro bem-sucedido, nossa equipe global de especialistas upstream oferece amplo conhecimento em toda a cadeia de valor da energia.
Aproveitamos tecnologias avançadas de IA/ML— desde conjuntos de dados geológicos até software e análises de E&P, até pesquisas de valor de transações de ativos — permitindo eficiências impulsionadas por IA para uma tomada de decisão mais inteligente e rápida na indústria energética upstream.
