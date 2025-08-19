A solução de custos e cadeia de suprimentos está bem posicionada para ajudar nesses desafios. Consolidada e confiável na indústria há muitos anos, e desenvolvida em parceria com e para as principais empresas petrolíferas, fornecemos aos nossos clientes as melhores informações e análises disponíveis sobre custos de projetos, gestão de fornecedores e categorias, auxiliando-os a tomar decisões melhores e bem fundamentadas.

Com uma grande equipe de pesquisa e consultoria, além de profunda experiência em cadeia de suprimentos e custos, fornecemos análises detalhadas para mercados de custos de capital e operacionais, análise de segmentos de mercado históricos e prospectivos únicos e índices de custos nos setores upstream, midstream e downstream. Nossos insights sobre custos de projetos e nos mercados de equipamentos e serviços de campo petrolífero apoiam os clientes em seu planejamento e gestão de custos dentro de um portfólio de projetos e na otimização de compras com gestão estratégica de categorias e fornecedores.