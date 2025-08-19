S&P Global Offerings
Fundamentando decisões estratégicas de fornecimento
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
A solução de custos e cadeia de suprimentos está bem posicionada para ajudar nesses desafios. Consolidada e confiável na indústria há muitos anos, e desenvolvida em parceria com e para as principais empresas petrolíferas, fornecemos aos nossos clientes as melhores informações e análises disponíveis sobre custos de projetos, gestão de fornecedores e categorias, auxiliando-os a tomar decisões melhores e bem fundamentadas.
Com uma grande equipe de pesquisa e consultoria, além de profunda experiência em cadeia de suprimentos e custos, fornecemos análises detalhadas para mercados de custos de capital e operacionais, análise de segmentos de mercado históricos e prospectivos únicos e índices de custos nos setores upstream, midstream e downstream. Nossos insights sobre custos de projetos e nos mercados de equipamentos e serviços de campo petrolífero apoiam os clientes em seu planejamento e gestão de custos dentro de um portfólio de projetos e na otimização de compras com gestão estratégica de categorias e fornecedores.
As ofertas de custos e despesas são projetadas para ajudar os operadores a monitorar, prever e gerenciar de forma eficaz os principais investimentos de capital e os custos operacionais subsequentes para o desenvolvimento de campos onshore e offshore e operações downstream.
Nosso produto Equipamentos e serviços de campo petrolífero fornece inteligência de mercado acionável para comparação dos custos dos fornecedores, avaliando o desempenho de compras e identificando economias de custo.
Nossos índices são uma câmara de compensação para informações e dados e cada índice é uma métrica proprietária desenvolvida usando os dados e ferramentas coletados e geridos pela S&P Global Energy, publicados de forma consistente e frequente para atender nossos clientes.
Compreenda os principais propulsores dos custos de projetos para fins de previsão, orçamento, comparação e planejamento de longo prazo.
Construir relacionamentos benéficos de longo prazo com fornecedores começa com boas informações atualizadas sobre eles.
