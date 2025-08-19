Vamos conversar

Com a transição energética no foco central de muitas empresas e o investimento em desenvolvimentos tradicionais de petróleo e gás em declínio em muitas regiões, a necessidade em reduzir custos de projetos e otimizar cadeias de suprimentos é tão crítica agora quanto sempre foi.

A solução de custos e cadeia de suprimentos está bem posicionada para ajudar nesses desafios. Consolidada e confiável na indústria há muitos anos, e desenvolvida em parceria com e para as principais empresas petrolíferas, fornecemos aos nossos clientes as melhores informações e análises disponíveis sobre custos de projetos, gestão de fornecedores e categorias, auxiliando-os a tomar decisões melhores e bem fundamentadas.

Com uma grande equipe de pesquisa e consultoria, além de profunda experiência em cadeia de suprimentos e custos, fornecemos análises detalhadas para mercados de custos de capital e operacionais, análise de segmentos de mercado históricos e prospectivos únicos e índices de custos nos setores upstream, midstream e downstream. Nossos insights sobre custos de projetos e nos mercados de equipamentos e serviços de campo petrolífero apoiam os clientes em seu planejamento e gestão de custos dentro de um portfólio de projetos e na otimização de compras com gestão estratégica de categorias e fornecedores.

Podemos ajudá-lo com

Planejamento de custos de projetos

  • Como posso projetar os custos do portfólio para planejamento e orçamento e quais tendências e principais fatores de mercado externos afetarão mais os mercados fornecedores?
  • Quais são as suposições de escalonamento de custos que devo considerar? Como minhas estimativas se comparam aos índices da indústria?

Gestão de categoria e fornecedor

  • Compre no momento certo: quais são os propulsores dos custos subjacentes dos fornecedores de serviços e equipamentos de campo petrolífero, e quais são as perspectivas de custos para segmentos de mercado individuais nos próximos 5 anos?
  • Negocie o preço certo: quais oportunidades e riscos o equilíbrio entre oferta e demanda em um segmento fornecedor apresenta para operadores e fornecedores em termos de poder de mercado, margens de lucro e gargalos de suprimento?
  • Compre nos fornecedores certos: como posso rapidamente elaborar uma lista longa e analisar os parâmetros de adequação para fornecedores-chave em um segmento de serviços e equipamentos de campo petrolífero?

