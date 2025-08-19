S&P Global Offerings
Maximize sua tomada de decisão para impulsionar estratégias de investimento ou crescimento.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Você precisa avaliar oportunidades de aquisição de ativos? Determinar os fatores que impulsionam o valor dos acionistas da empresa ou analisar os resultados da empresa em um cenário?
Com mais de 60 anos de experiência no campo da energia, a pesquisa empresas e transações fornece pesquisa e análise independentes incomparáveis sobre as principais empresas de energia do mundo e o mercado global de fusões e aquisições de energia. Nossas avaliações especializadas e independentes de empresas e transações ajudam profissionais do setor financeiro e planejadores da indústria de petróleo e gás a tomar decisões de negócios com confiança. Os clientes recebem acesso exclusivo aos nossos analistas de petróleo e gás que têm, em média, 15 anos de experiência na indústria e estão disponíveis para discutir suas pesquisas com nossos clientes. Assine hoje para:
Avaliações independentes, estratégia, análises e ferramentas financeiras e operacionais abrangentes online, para ajudá-lo a:
Obtenha uma avaliação independente do potencial de recursos de campos de petróleo e gás estabelecidos e emergentes em todo o mundo. Determine o impacto da avaliação nas empresas envolvidas nesses campos, incluindo análise detalhada dos resultados de poços da empresa, posições de área, economia dos campos, níveis de atividade e resistência financeira. Tenha acesso a mais de 70 campos globais.
Encontre respostas para perguntas críticas:
Obtenha análises e insights oportunos sobre transações e tendências de F&A no mercado global de energia, incluindo upstream, midstream, downstream, equipamentos/serviços para campos petrolíferos, energia elétrica, carvão e energias alternativas. Inclui acesso 24 horas a um banco de dados de F&A continuamente atualizado com mais de 40.000 transações da indústria energética nos últimos 20 anos. As transações são comparadas com os preços das commodities e apresentam métricas de avaliação essenciais do mercado de F&A em todas as regiões globais. Aproveite esses recursos para:
receba mensalmente, trimestralmente e anualmente insights prospectivos sobre o mercado global de transações upstream, incluindo fusões, aquisições e alienações. Inclui análises detalhadas de avaliações independentes e principais tendências da indústria. Aproveite o acesso por 24 horas à análise individual de negócios em mais de 40.000 transações da indústria de energia nos últimos 20 anos (comparadas com preços de commodities com base nas principais métricas de avaliação do mercado de F&A de todas as regiões globais), juntamente com:
Banco de dados de ativos de energia significativos no mercado (SEAM) no S&P Global Connect
A S&P Global Energy lançou uma nova ferramenta de banco de dados que rastreia ativamente todos os ativos de energia conhecidos no mercado e os avalia de forma independente e transparente, utilizando mais de 40.000 transações comparáveis do banco de dados de F&A da S&P Global desde 1988.
Os recursos do banco de dados de ativos no mercado incluem:
SourceArchive é um banco de dados de fonte única que contém documentos financeiros como apresentações para investidores e corporativas de empresas públicas de energia. O banco de dados é pesquisável por palavra-chave, nome da empresa e data, e fornece acesso rápido a múltiplas apresentações e documentos de empresas a partir de um único banco de dados, em vez de ter que visitar websites corporativos individuais e manter sua própria biblioteca.
