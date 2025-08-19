Você precisa avaliar oportunidades de aquisição de ativos? Determinar os fatores que impulsionam o valor dos acionistas da empresa ou analisar os resultados da empresa em um cenário?

Com mais de 60 anos de experiência no campo da energia, a pesquisa empresas e transações fornece pesquisa e análise independentes incomparáveis sobre as principais empresas de energia do mundo e o mercado global de fusões e aquisições de energia. Nossas avaliações especializadas e independentes de empresas e transações ajudam profissionais do setor financeiro e planejadores da indústria de petróleo e gás a tomar decisões de negócios com confiança. Os clientes recebem acesso exclusivo aos nossos analistas de petróleo e gás que têm, em média, 15 anos de experiência na indústria e estão disponíveis para discutir suas pesquisas com nossos clientes. Assine hoje para: