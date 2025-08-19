S&P Global Offerings
Orientando decisões de curto prazo sobre fluxos de commodities, tarifas de frete e combustível marítimo.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Compreender mudanças no comércio, na oferta de commodities e na capacidade de frete é crucial para interpretar as perspectivas de preços, enquanto alterações no combustível marítimo e nas tarifas de frete influenciam significativamente os custos operacionais. Traders de commodities e de frete, investidores, operadores de frotas, governos e diversas partes interessadas nas cadeias de valor globais de commodities precisam de insights claros de transporte marítimo para aproveitar oportunidades e lidar com riscos.
Nosso portfólio de insights de mercado de transporte marítimo oferece uma visão abrangente sobre as movimentações, tendências de oferta e comércio de commodities, dinâmica de frotas e previsões de tarifas de frete, capacitando os tomadores de decisão com pesquisas, notícias, ferramentas analíticas, APIs e muito mais. Projetado para apoiar necessidades de tomada de decisão de curto prazo, a S&P Global Energy é sua principal fonte de serviços de análise de dados de transporte marítimo que elucidam os impactos das movimentações de commodities e de frotas sobre os custos operacionais e as oportunidades de mercado.
Com o pacote de análise de dados mais abrangente da indústria de transporte marítimo, oferecemos a você uma visão em 360 graus das tendências do mercado de transporte marítimo. Consolidamos e detalhamos informações críticas sobre rotas, tarifas, capacidade das embarcações, custos de combustível, disponibilidade de combustível e oferta e demanda de frete.
Obtenha insights imparciais baseados em análises sobre o mercado de fretes para enfrentar a volatilidade marítima. Desenvolvido em parceria com a Baltic Exchange e aproveitando mais de 3.000 pontos de dados, além de profundo conhecimento de mercado, nosso modelo conecta fatores macroeconômicos às tarifas de frete utilizando aprendizado de máquina. Os clientes recebem atualizações semanais e mensais por até três anos, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
Uma avaliação abrangente e imparcial do mercado de frete seco, combinando insights de corretores, armadores e afretadores sobre o transporte marítimo. Oferecemos avaliações diárias de preços, análises fundamentais que afetam as tarifas de frete e mais de 250 atualizações independentes de tarifas de frete, juntamente com notícias detalhadas sobre frete marítimo e análises de contratos de afretamento.
O serviço de perspectivas do mercado de fretes utiliza dados proprietários de petróleo e fluxos comerciais do World Oil Market Forecast para elaborar um relatório mensal do mercado de transporte marítimo e uma previsão da demanda por tonelada-milha de petroleiros e da demanda por embarcações nos principais segmentos de tamanho de petroleiro. O serviço também fornece acesso aos nossos analistas de transporte para responder às perguntas dos clientes e a um banco de dados com estatísticas históricas e projetadas da indústria de transporte marítimo em petroleiros.
