Visibilidade e insights da cadeia de suprimentos de commodities

Compreender mudanças no comércio, na oferta de commodities e na capacidade de frete é crucial para interpretar as perspectivas de preços, enquanto alterações no combustível marítimo e nas tarifas de frete influenciam significativamente os custos operacionais. Traders de commodities e de frete, investidores, operadores de frotas, governos e diversas partes interessadas nas cadeias de valor globais de commodities precisam de insights claros de transporte marítimo para aproveitar oportunidades e lidar com riscos.

Nosso portfólio de insights de mercado de transporte marítimo oferece uma visão abrangente sobre as movimentações, tendências de oferta e comércio de commodities, dinâmica de frotas e previsões de tarifas de frete, capacitando os tomadores de decisão com pesquisas, notícias, ferramentas analíticas, APIs e muito mais. Projetado para apoiar necessidades de tomada de decisão de curto prazo, a S&P Global Energy é sua principal fonte de serviços de análise de dados de transporte marítimo que elucidam os impactos das movimentações de commodities e de frotas sobre os custos operacionais e as oportunidades de mercado.

Cobertura cruzada de commodities e frota

  • Energia (Líquida) – petróleo bruto (mais de 500 especificações únicas), combustíveis de transporte (gasolina, diesel, óleo combustível, querosene de aviação, etc.), GLP e LGNs, amônia, asfalto/betume, componentes de mistura, etano, nafta, metanol, amônia, etc.
  • Energia (Sólida) – carvão térmico e coques
  • Matérias-primas industriais, minerais e nutrientes – minério de ferro/carvão metalúrgico e produtos de aço, bauxita/alumina e alumínio, cobre e minérios/concentrados similares, materiais de construção, produtos florestais, fertilizantes, etc.
  • Alimentos e rações animais: soja, milho, trigo, cevada, sorgo, farelo de soja, açúcar, etc.
  • Combustíveis marítimos
  • Todos os tipos de embarcação, com forte foco em graneleiros e petroleiros

Com o pacote de análise de dados mais abrangente da indústria de transporte marítimo, oferecemos a você uma visão em 360 graus das tendências do mercado de transporte marítimo. Consolidamos e detalhamos informações críticas sobre rotas, tarifas, capacidade das embarcações, custos de combustível, disponibilidade de combustível e oferta e demanda de frete.

