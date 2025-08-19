Compreender mudanças no comércio, na oferta de commodities e na capacidade de frete é crucial para interpretar as perspectivas de preços, enquanto alterações no combustível marítimo e nas tarifas de frete influenciam significativamente os custos operacionais. Traders de commodities e de frete, investidores, operadores de frotas, governos e diversas partes interessadas nas cadeias de valor globais de commodities precisam de insights claros de transporte marítimo para aproveitar oportunidades e lidar com riscos.

Nosso portfólio de insights de mercado de transporte marítimo oferece uma visão abrangente sobre as movimentações, tendências de oferta e comércio de commodities, dinâmica de frotas e previsões de tarifas de frete, capacitando os tomadores de decisão com pesquisas, notícias, ferramentas analíticas, APIs e muito mais. Projetado para apoiar necessidades de tomada de decisão de curto prazo, a S&P Global Energy é sua principal fonte de serviços de análise de dados de transporte marítimo que elucidam os impactos das movimentações de commodities e de frotas sobre os custos operacionais e as oportunidades de mercado.