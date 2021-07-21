S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Encontre os dados essenciais de petroleiros no pacote de dados de mercado de transporte marítimo.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Acesse avaliações de frete para petroleiros de carga suja, carga limpa, GNL e produtos químicos, com dados de preços acionáveis, padronizados e transparentes. Esteja preparado para negociar com confiança, elaborar estratégias de precificação robustas e gerenciar custos de forma eficaz.
Fale conosco para saber mais sobre nossa cobertura do mercado de petroleiros e os preços Platts com o serviço dados de mercado de transporte marítimo.
Expansão da cobertura de rotas cruciais do comércio marítimo
Tarifas básicas anuais, diárias, dinâmicas e combustíveis alternativos
Conheça os retornos diários para cada categoria de VLCC
Os números essenciais para mantê-lo à frente na dinâmica indústria de transporte marítimo, para que você possa identificar oportunidades e tomar decisões rápidas. Seja você um armador, operador de navios, afretador, corretor de navios ou trader, você terá acesso às mais recentes avaliações de frete, preços diários da Platts e ao histórico completo de dados.
Alinhe-se com os preços de mercado usando as avaliações globais mais recentes e entenda rapidamente o cenário do mercado.
Gerencie o risco com dados históricos e análise de padrões de negociação.
Analise curvas forward para identificar oportunidades de negociação.
Acesse dados de fechamento diários no formato de sua preferência.
Dados abrangentes sobre avaliações de frete, receitas de navios e análise de mercado em todo o mundo.
Dados de transporte marítimo incorporados às nossas avaliações de preços de commodities.
Expansão da cobertura de rotas cruciais do comércio marítimo.