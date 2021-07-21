Com a evolução dos projetos de VLCC focados em maior eficiência de combustível, o mercado agora conta com vários tipos de VLCC, incluindo aqueles com purificadores e projetos ecológicos. Essa diversificação leva a retornos diários diferentes para cada categoria de VLCC.

Nossas tarifas de Equivalente de Afretamento por Tempo (TCE) para VLCCs com opções de purificador e projeto ecológico refletem a faixa diária de mercado, proporcionando insights mais claros dos ganhos de TCE entre os diferentes tipos de VLCC.