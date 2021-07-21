Fale conosco

Acesse avaliações de frete para petroleiros de carga suja, carga limpa, GNL e produtos químicos, com dados de preços acionáveis, padronizados e transparentes. Esteja preparado para negociar com confiança, elaborar estratégias de precificação robustas e gerenciar custos de forma eficaz.

Fale conosco para saber mais sobre nossa cobertura do mercado de petroleiros e os preços Platts com o serviço dados de mercado de transporte marítimo.

Principais benefícios

Expansão da cobertura de rotas cruciais do comércio marítimo

Tarifas básicas anuais, diárias, dinâmicas e combustíveis alternativos

Conheça os retornos diários para cada categoria de VLCC

Os números essenciais para mantê-lo à frente na dinâmica indústria de transporte marítimo, para que você possa identificar oportunidades e tomar decisões rápidas. Seja você um armador, operador de navios, afretador, corretor de navios ou trader, você terá acesso às mais recentes avaliações de frete, preços diários da Platts e ao histórico completo de dados. 

Característica da cobertura de mercado da Platts

Por que escolher os dados de mercado de petroleiro da Platts?

Negocie com confiança

Alinhe-se com os preços de mercado usando as avaliações globais mais recentes e entenda rapidamente o cenário do mercado.

Gestão de risco

Gerencie o risco com dados históricos e análise de padrões de negociação.

Identificação de oportunidades

Analise curvas forward para identificar oportunidades de negociação.

Dados precisos

Acesse dados de fechamento diários no formato de sua preferência.

Cobertura global

Dados abrangentes sobre avaliações de frete, receitas de navios e análise de mercado em todo o mundo.

Avaliações integradas

Dados de transporte marítimo incorporados às nossas avaliações de preços de commodities.

Rotas comerciais

Expansão da cobertura de rotas cruciais do comércio marítimo.