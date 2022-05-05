S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Encontre os dados essenciais de frete seco em nosso pacote de dados de mercado de transporte marítimo.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Sinta o pulso do transporte marítimo comercial global com os dados de preços da Platts para os mercados de frete seco. Nossas metodologias rigorosas garantem avaliações diárias de preços precisas e confiáveis em uma ampla variedade de commodities secas, incluindo metais, carvão, energia e agricultura. Desde o Equivalente de Afretamento por Tempo da Platts até as avaliações de afretamento por viagem, nossa cobertura abrange as métricas críticas de que você precisa.
Entre em contato para mais informações sobre nossa cobertura do mercado de frete seco e os preços Platts no serviço Dados de mercado de transporte marítimo.
Mensure a receita de embarcações de carga seca
Os preços refletem as condições mais recentes do mercado
Avaliações de preços independentes e transparentes
Os índices Platts de Equivalentes de Afretamento por Tempo (TCE) são a medida mais precisa, independente e transparente da receita diária de navios de carga seca. Para cada tamanho de embarcação, publicamos diariamente os valores de tonelagem para embarcações com ou sem purificadores.
O transporte de carga seca é fundamental para as economias globais, conectando matérias-primas a indústrias e comunidades no mundo todo. Avaliamos os seguintes mercados de carga seca:
Este é um índice composto que capta os volumes do comércio global. O PDI combina índices ponderados equivalentes de afretamento por tempo nos setores Capesize, Panamax/Kamsarmax, Ultramax e Supramax. Cotado em US$ por dia, reflete as tarifas de frete para 35 importantes rotas marítimas. Este índice é fundamental para monitorar o transporte global de carga seca, aumentando a transparência do mercado e possibilitando a negociação diversificada de rotas.
Mais de 30 tarifas equivalentes de afretamento por tempo (US$/dia) para navios dos tamanhos Capesize, Panamax e Supramax
Mais de 120 tarifas equivalentes de afretamento por viagem para navios dos tamanhos de Capesize a Handymax
Cobertura de todas as principais commodities de frete seco, incluindo metais (carvão metalúrgico, minério de ferro, alumina, bauxita, calcário, sucata), energia (coque de petróleo com especificação combustível), carvão térmico, agricultura (grãos, açúcar).
Opções de formato e entrega para facilitar a integração em bancos de dados de back-office e analíticos
Negocie com confiança com base em avaliações de preços globais que refletem os valores atuais de mercado.
Elabore contratos e negocie com confiança com pleno entendimento dos preços.
Desenvolva estratégias sólidas de precificação e de negócios com preços spot e de contratos.
Acesse com eficiência os dados de fechamento em toda a sua empresa, ajustados ao horário e formato de sua preferência.
Avaliações de preços Platts
As metodologias da S&P Global Energy trazem consistência e robustez às nossas avaliações de preço por meio de princípios e parâmetros que orientam nossos especialistas de mercado em todas as etapas do processo.
