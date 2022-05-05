Fale conosco

Sinta o pulso do transporte marítimo comercial global com os dados de preços da Platts para os mercados de frete seco. Nossas metodologias rigorosas garantem avaliações diárias de preços precisas e confiáveis em uma ampla variedade de commodities secas, incluindo metais, carvão, energia e agricultura. Desde o Equivalente de Afretamento por Tempo da Platts até as avaliações de afretamento por viagem, nossa cobertura abrange as métricas críticas de que você precisa.

Entre em contato para mais informações sobre nossa cobertura do mercado de frete seco e os preços Platts no serviço Dados de mercado de transporte marítimo.

Principais benefícios

Mensure a receita de embarcações de carga seca

Os preços refletem as condições mais recentes do mercado

Avaliações de preços independentes e transparentes

Os índices Platts de Equivalentes de Afretamento por Tempo (TCE) são a medida mais precisa, independente e transparente da receita diária de navios de carga seca. Para cada tamanho de embarcação, publicamos diariamente os valores de tonelagem para embarcações com ou sem purificadores.

Frete de carga seca

O transporte de carga seca é fundamental para as economias globais, conectando matérias-primas a indústrias e comunidades no mundo todo. Avaliamos os seguintes mercados de carga seca:

  • Alumina e bauxita
  • Carvão metalúrgico e térmico
  • Minério de ferro e sucata ferrosa
  • Grãos e açúcar
  • Calcário
  • Coque de petróleo

Índice de carga seca da Platts (PDI)

Este é um índice composto que capta os volumes do comércio global. O PDI combina índices ponderados equivalentes de afretamento por tempo nos setores Capesize, Panamax/Kamsarmax, Ultramax e Supramax. Cotado em US$ por dia, reflete as tarifas de frete para 35 importantes rotas marítimas. Este índice é fundamental para monitorar o transporte global de carga seca, aumentando a transparência do mercado e possibilitando a negociação diversificada de rotas.

Recursos do produto

Tarifas de afretamento por tempo

Mais de 30 tarifas equivalentes de afretamento por tempo (US$/dia) para navios dos tamanhos Capesize, Panamax e Supramax

Tarifas de afretamento por viagem

Mais de 120 tarifas equivalentes de afretamento por viagem para navios dos tamanhos de Capesize a Handymax

Ampla cobertura

Cobertura de todas as principais commodities de frete seco, incluindo metais (carvão metalúrgico, minério de ferro, alumina, bauxita, calcário, sucata), energia (coque de petróleo com especificação combustível), carvão térmico, agricultura (grãos, açúcar).

Integração flexível

Opções de formato e entrega para facilitar a integração em bancos de dados de back-office e analíticos

Por que escolher os dados de mercado de petroleiro da Platts?

Preços precisos

Negocie com confiança com base em avaliações de preços globais que refletem os valores atuais de mercado.

Negociação com confiança

Elabore contratos e negocie com confiança com pleno entendimento dos preços.

Oportunidades de negociação

Desenvolva estratégias sólidas de precificação e de negócios com preços spot e de contratos.

Entrega de dados

Acesse com eficiência os dados de fechamento em toda a sua empresa, ajustados ao horário e formato de sua preferência.

Avaliações de preços Platts

Metodologia

As metodologias da S&P Global Energy trazem consistência e robustez às nossas avaliações de preço por meio de princípios e parâmetros que orientam nossos especialistas de mercado em todas as etapas do processo.

Conheça todas as metodologias

