PRODUTOS E SOLUÇÕES
Encontre os dados essenciais de contêineres em nosso pacote de dados de mercado de transporte marítimo.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Experimente o poder de informações de preços oportunas e precisas e deixe que os dados de preços da Platts sejam o guia para você se manter à frente na indústria de transporte marítimo de contêineres. Acompanhe os movimentos mais recentes de preços e identifique tendências para as principais rotas de contêineres. Nossas avaliações abrangentes baseiam-se em ampla pesquisa de mercado e análise de dados, garantindo precisão e transparência.
Fale conosco para saber mais sobre nossa cobertura do mercado de contêineres e os preços da Platts no serviço Dados de mercado - Transporte marítimo.
Cobertura de rotas de comércio marítimo, principais e em expansão
Médias mensais de tarifas de contêineres, tarifas de combustível marítimo e custos de emissões de carbono
Metodologia de precificação independente e transparente
Acesse preços de referência e ferramentas independentes e totalmente transparentes que nivelam as condições de negociação para embarcadores, armadores, provedores de logística e usuários finais. O planejamento eficaz dos seus custos operacionais tem impacto direto sobre seus consumidores e sua receita.
O portfólio de transporte marítimo da S&P Global Energy ajuda você a negociar contratos com confiança, desenvolver estratégias de negociação robustas e navegar com clareza pelo futuro.
Cobrimos as principais rotas de transporte de contêineres, tanto de ida quanto de volta, para Unidade Equivalente a 40 pés (FEU) e Unidade Equivalente a 20 pés (TEU):
26 rotas cobertas – avaliações independentes de tarifa de frete spot para o custo de movimentação de um contêiner.
44 rotas cobertas, de ida e volta. Índices independentes de preços de combustível marítimo no frete de contêineres, para facilitar o acompanhamento dos custos de combustível por contêiner movimentado.
14 rotas cobertas, os custos de emissões associados ao Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia (ETS UE), para rotas europeias de comércio de contêineres.
Uma média ponderada das avaliações globais de preços de contêiner da Platts em um único índice.
Para todos os PCRs, PBCs e PCECs.
Índices diários que oferecem flexibilidade para transportadoras de contêineres e seus clientes na negociação de tarifas de contêiner e sobretaxas de combustível marítimo em US$/FEU nas principais rotas de contêiner. Os índices de tarifas de combustível marítimo no transporte de contêiner em US$/FEU utilizam os preços do óleo diesel marítimo de baixo teor de enxofre e do combustível marítimo HFO 380 em portos representativos, juntamente com outras variáveis transparentes, e incluirão os novos preços de combustível marítimo com teor de enxofre de 0,5%.
Acesse o serviço mais conceituado que avalia tarifas spot diárias dinâmicas de contêiner.
Para aumentar a confiança nas negociações de contratos, tendo os preços globais mais recentes em mãos.
é uma pressão constante, portanto, garanta que você tenha os dados certos para minimizar o risco de impacto adverso.
Aproveite nosso histórico de dados significativo em todas as rotas marítimas desde 2015.
Aprimoramos continuamente nossa cobertura de dados de preços para incluir novas rotas comerciais em desenvolvimento.
Para se manter competitivo, acompanhar mudanças drásticas nos fluxos de comércio e gerenciar a exposição à volatilidade de preços.
Tire o máximo proveito de condições de igualdade com preços e metodologias transparentes.
Prepare-se para os efeitos de novas regulamentações nos mercados de commodities.
com base em avaliações diárias e históricas de preços spot e contratuais
e dados diários por toda a sua empresa, no momento e no formato que lhe convier.
Avaliações de preços Platts
As metodologias da S&P Global Energy trazem consistência e robustez às nossas avaliações de preço por meio de princípios e parâmetros que orientam nossos especialistas de mercado em todas as etapas do processo.