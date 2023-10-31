S&P Global Offerings
O de análise de perspectivas do mercado de fretes da Platts utiliza dados proprietários de petróleo e fluxos comerciais do Platts World Oil Market Forecast para elaborar um relatório mensal e previsões de demanda por tonelada-milha de petroleiro e de demanda por embarcações nos principais segmentos de tamanho de petroleiro.
O serviço oferece também acesso a analistas de transporte que podem responder às dúvidas dos clientes e a uma base de dados com estatísticas históricas e de projeções de petroleiros.
Acesse o único relatório do mercado de fretes que utiliza dados e preços proprietários da S&P Global Energy para desenvolver previsões atualizadas de 18 importantes rotas globais de comércio de petróleo bruto e derivados.
Aja com a confiança de saber que você dispõe de dados e análises de uma equipe global de analistas que avalia o mercado por todos os ângulos para lhe proporcionar uma vantagem competitiva.
Acesso aos analistas e consultores responsáveis pela criação de conteúdo da S&P Global Energy para insights personalizados.
Uma visão geral das mudanças nos mercados de petróleo, especialmente aquelas com impacto significativo sobre as necessidades de transporte.
Um resumo das premissas de capacidade da frota, incluindo o impacto da construção, conversões e desmantelamento de petroleiros, bem como mudanças nos fluxos de oleodutos.
Uma tabela de oferta e demanda mês a mês para cada classe, resumindo as taxas de utilização históricas e projetadas.
Comentário sobre tendências recentes e mudanças previstas nos mercados de frete.
Comentário sobre questões de transporte de interesse especial, como o debate sobre a qualidade do combustível de petroleiros. O tema mudará conforme a evolução do mercado e o feedback dos clientes.
O Portal FMO da Platts utiliza um banco de dados proprietário de movimentações históricas e projetadas de petróleo, juntamente com um modelo de transporte personalizado para prever as tarifas de frete para as principais transações comerciais e rotas.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.
Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.
Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.
