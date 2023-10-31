O de análise de perspectivas do mercado de fretes da Platts utiliza dados proprietários de petróleo e fluxos comerciais do Platts World Oil Market Forecast para elaborar um relatório mensal e previsões de demanda por tonelada-milha de petroleiro e de demanda por embarcações nos principais segmentos de tamanho de petroleiro.

O serviço oferece também acesso a analistas de transporte que podem responder às dúvidas dos clientes e a uma base de dados com estatísticas históricas e de projeções de petroleiros.