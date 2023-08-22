S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
O Platts Dirty Tankerwire oferece atualizações diárias sobre os desenvolvimentos mais relevantes no mercado de dirty tankers, para que você esteja preparado para identificar oportunidades e gerenciar riscos.
Identifique oportunidades de arbitragem para petróleo bruto e óleo combustível com acesso às tarifas globais diárias de frete da Platts
Identifique tendências de preços e maximize margens com dados, análises e comentários
Fortaleça suas negociações de frete e feche o afretamento a preço de mercado com acesso às tarifas independentes da Platts
Mantenha-se à frente da concorrência com acesso a informações sobre projetos, oferta, dinâmica de mercado e transações de petróleo bruto
Contratos de afretamento globais mais recentes de petroleiros
Tarifas e avaliações de frete independentes da Worldscale atualizadas diariamente
Comentários separados sobre o Leste de Suez, Oeste de Suez e Américas
Transações de petróleo bruto concluídas no processo de avaliação Market-on-Close
Códigos de dados de mercado e números de página do Alerta Marinho correspondentes
Notícias relevantes sobre petroleiros, incluindo fechamentos de portos, condições climáticas severas e programas de carregamento.
Conversões da Worldscale e US$/t facilmente identificáveis para a mesma carga, tamanho e rota
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.
Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.
Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.
