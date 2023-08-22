S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
O Platts Clean Tankerwire traz as últimas informações sobre tarifas de frete de petroleiros e contratos de afretamento, oferecendo uma visão completa dos desenvolvimentos mais importantes, para que você possa analisar o mercado de petroleiros de forma eficaz, identificar oportunidades e gerenciar riscos.
Acompanhe o movimento de produtos refinados com acesso a tarifas de frete diárias
Analise os dados e os comentários do relatório para selecionar as rotas mais baratas
Utilize as tarifas independentes da Platts para fechar afretamentos a preço de mercado
Tenha acesso a informações sobre projetos, oferta, dinâmica de mercado e questões regulatórias
Obtenha uma visão abrangente dos desenvolvimentos mais importantes no mercado de petroleiro de carga limpa com:
Tarifas e avaliações de frete independentes da Worldscale atualizadas diariamente
Comentários separados sobre o Leste de Suez, Oeste de Suez e Américas
Tarifas de frete de barcaças de produtos limpos na Europa
Últimas informações do mercado
Notícias globais sensíveis ao transporte em petroleiro
Comentários de mercado dos principais hubs de negociação
Conversões da Worldscale e US$/t facilmente identificáveis para a mesma carga, tamanho e rota
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.
Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.
Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.
