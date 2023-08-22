Fale conosco

Panorama geral

O Platts Clean Tankerwire traz as últimas informações sobre tarifas de frete de petroleiros e contratos de afretamento, oferecendo uma visão completa dos desenvolvimentos mais importantes, para que você possa analisar o mercado de petroleiros de forma eficaz, identificar oportunidades e gerenciar riscos.

Principais benefícios

Identifique oportunidades

Acompanhe o movimento de produtos refinados com acesso a tarifas de frete diárias

Maximize as margens

Analise os dados e os comentários do relatório para selecionar as rotas mais baratas

Proteja-se contra riscos

Utilize as tarifas independentes da Platts para fechar afretamentos a preço de mercado

Mantenha-se à frente da concorrência

Tenha acesso a informações sobre projetos, oferta, dinâmica de mercado e questões regulatórias

Recursos do produto

Obtenha uma visão abrangente dos desenvolvimentos mais importantes no mercado de petroleiro de carga limpa com:

Tarifas e avaliações de frete independentes da Worldscale atualizadas diariamente

Comentários separados sobre o Leste de Suez, Oeste de Suez e Américas

Tarifas de frete de barcaças de produtos limpos na Europa

Últimas informações do mercado

Notícias globais sensíveis ao transporte em petroleiro

Comentários de mercado dos principais hubs de negociação

Conversões da Worldscale e US$/t facilmente identificáveis para a mesma carga, tamanho e rota

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

Soluções de API

Nuvem

Feed de dados

Desktop e dispositivo móvel

Why Choose Us?

Unparalleled Experience

For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.

Benchmark Prices

With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.

Robust Methodology

Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.

Data Your Way

Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.

Pricing Experts

Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.

Independent Source

Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.

