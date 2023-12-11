A MINT é uma solução abrangente de rastreamento de embarcações, projetada especificamente para traders de commodities, operações de embarcações e equipes de logística. Ela oferece rastreamento em tempo real de embarcações marítimas que transportam commodities em todo o mundo.

Com sua visibilidade aprofundada dos dados de embarcações e frotas e interface fácil de usar, esta ferramenta permite otimizar o planejamento de rotas, aprimorar a gestão de carga e aumentar a eficiência operacional. Esses recursos também fazem dela a ferramenta ideal de inteligência de vendas de combustível marítimo para apoiar o planejamento de possível entrada no mercado e a análise de participação de mercado.