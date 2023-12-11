S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
A MINT é uma solução abrangente de rastreamento de embarcações, projetada especificamente para traders de commodities, operações de embarcações e equipes de logística. Ela oferece rastreamento em tempo real de embarcações marítimas que transportam commodities em todo o mundo.
Com sua visibilidade aprofundada dos dados de embarcações e frotas e interface fácil de usar, esta ferramenta permite otimizar o planejamento de rotas, aprimorar a gestão de carga e aumentar a eficiência operacional. Esses recursos também fazem dela a ferramenta ideal de inteligência de vendas de combustível marítimo para apoiar o planejamento de possível entrada no mercado e a análise de participação de mercado.
Identifique potenciais clientes com mais eficiência, pois você pode buscar aqueles que correspondam aos seus critérios de segmentação.
Aumente a produtividade reduzindo o tempo gasto em tarefas administrativas e, em vez disso, concentre-se em construir relacionamentos e fechar negócios.
Tenha a opção de maior escalabilidade com uma base de potenciais clientes globalmente mais ampla.
Gerencie sua cadeia de suprimentos com confiança, monitorando embarcações e entregas físicas, o que ajuda a proteger sua reputação profissional e a minimizar riscos.
Módulos especificamente projetados para vendedores de combustível marítimo, os quais permitem identificar e priorizar rapidamente os principais clientes potenciais e obter insights sobre as atividades de entrega de combustível marítimo por localização.
Cobertura
Relatórios em Excel de fácil acesso para download
Recursos personalizáveis:
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.
Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.
Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.
Interessado neste produto?
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para mostrar como nossas soluções podem ajudar você.