Panorama geral

A MINT é uma solução abrangente de rastreamento de embarcações, projetada especificamente para traders de commodities, operações de embarcações e equipes de logística. Ela oferece rastreamento em tempo real de embarcações marítimas que transportam commodities em todo o mundo.

Com sua visibilidade aprofundada dos dados de embarcações e frotas e interface fácil de usar, esta ferramenta permite otimizar o planejamento de rotas, aprimorar a gestão de carga e aumentar a eficiência operacional. Esses recursos também fazem dela a ferramenta ideal de inteligência de vendas de combustível marítimo para apoiar o planejamento de possível entrada no mercado e a análise de participação de mercado.

Principais benefícios

Identifique potenciais clientes com mais eficiência, pois você pode buscar aqueles que correspondam aos seus critérios de segmentação.

Aumente a produtividade reduzindo o tempo gasto em tarefas administrativas e, em vez disso, concentre-se em construir relacionamentos e fechar negócios.

Tenha a opção de maior escalabilidade com uma base de potenciais clientes globalmente mais ampla.

Gerencie sua cadeia de suprimentos com confiança, monitorando embarcações e entregas físicas, o que ajuda a proteger sua reputação profissional e a minimizar riscos.

Recursos do produto

Módulos especificamente projetados para vendedores de combustível marítimo, os quais permitem identificar e priorizar rapidamente os principais clientes potenciais e obter insights sobre as atividades de entrega de combustível marítimo por localização.

Cobertura

  • Rastreie todas as embarcações que possuem número IMO – e muitos rebocadores e outras embarcações sem número IMO.
  • Mapas detalhados de portos, terminais e atracadouros.

Relatórios em Excel de fácil acesso para download 

  • Embarcações que chegam, chegadas e partidas
  • Abastecimento de combustível e operação
  • Transferências navio a navio
  • Tendências de atividade de frotas e embarcações

Recursos personalizáveis:

  • Alertas por e-mail
  • Listas privadas de embarcações.
  • Zonas/polígonos

