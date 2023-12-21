Fale conosco

Panorama geral

Commodities at Sea (CAS) é um serviço de inteligência de mercado de alta frequência que fornece visibilidade sobre oferta de commodities, atividades de negócios, relações comerciais e análises de frota. O CAS informa os volumes de carga e os detalhes das viagens de commodities comercializadas globalmente por via marítima e transportadas em grandes navios petroleiros ou graneleiros. Também fornece análises detalhadas sobre tendências de fluxos comerciais e métricas de frota.

Principais benefícios

Obtenha mais controle e transparência, pois você pode monitorar as viagens e garantir que os embarques estejam sendo realizados conforme os termos contratados.

Acesse informações sobre as atividades e os relacionamentos dos participantes do mercado para obter uma vantagem competitiva.

Complemente e amplie suas análises existentes, economizando tempo e esforço na obtenção, limpeza, integração, análise e visualização de dados, graças aos nossos conjuntos de dados bem preparados, bem estruturados e com controle de qualidade.

 Acesse os nossos analistas e especialistas de mercado, que podem fornecer contexto adicional e interpretação dos dados, ajudando você a compreender as informações e extrair insights relevantes e acionáveis

Aprimora a tomada de decisão em comércio de commodities, frete e financeiro, ajudando você a, potencialmente, melhorar sua capacidade de:

  • identificar sinais de mercado para mudanças de preço e disponibilidade com base em movimentos de oferta em transformação.
  • identificar oportunidades potenciais de negociação.
  • identificar tendências emergentes e confirmar mudanças de mercado, ancorando suas perspectivas de curto prazo e estratégias de negociação em fatos.
  • preparar relatórios regulares de oferta e estoque.
  • confirmar ou questionar seu entendimento e suas suposições sobre o mercado.
  • ver as cargas e as empresas associadas a embarques específicos.
  • observar ou antecipar gargalos e atrasos, permitindo que você, potencialmente, resolva melhor os problemas, escolha negociações ou rotas mais econômicas e garanta que os produtos sejam entregues conforme contratado.

Recursos do produto

Inteligência de fluxos comerciais quase em tempo real para todas as commodities que se movimentam em petroleiros ou graneleiros, incluindo petróleo bruto (+500 tipos exclusivos), produtos refinados, GNL, GLP, LGN, biocombustíveis, produtos químicos, carvão, minério de ferro, alimentos/ração animal, produtos florestais, fertilizantes, metais ferrosos e não ferrosos, minerais e outras matérias-primas.

Metodologia conservadora, orientada por especialistas, e coleta criteriosa de dados para oferecer o conjunto de dados mais confiável e abrangente sobre identidades de navios (números IMO das embarcações), características, proprietários e locais de carregamento e descarga.

Tabelas de dados e interfaces bem estruturadas, com o comércio rastreado nos níveis de detalhe de instalação, geográfico, setor industrial ou empresa — tanto no presente quanto historicamente.

Rastreamento de embarcações em tempo real — viagens com lastro e carga completa.

Análises sobre congestionamento, emprego da frota, tempos de espera, escolha de rotas e mais.

Previsão de destino aprimorada para viagens com carga completa e com lastro.

Fluxos comerciais diferenciados por tipo e especificação de commodity, mesmo durante o trânsito.

Notas de pesquisa de mercado publicadas regularmente, escritas por nossa equipe dedicada de experientes analistas de mercado, oriundos do setor.

Entrega versátil – painéis de análise baseados na web, APIs, extrações do Excel, interfaces de rastreamento de navios, notas de pesquisa, chamadas/webinars.

Soluções de API

Nuvem

Feed de dados

Desktop e dispositivo móvel

