Commodities at Sea (CAS) é um serviço de inteligência de mercado de alta frequência que fornece visibilidade sobre oferta de commodities, atividades de negócios, relações comerciais e análises de frota. O CAS informa os volumes de carga e os detalhes das viagens de commodities comercializadas globalmente por via marítima e transportadas em grandes navios petroleiros ou graneleiros. Também fornece análises detalhadas sobre tendências de fluxos comerciais e métricas de frota.