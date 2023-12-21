S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Commodities at Sea (CAS) é um serviço de inteligência de mercado de alta frequência que fornece visibilidade sobre oferta de commodities, atividades de negócios, relações comerciais e análises de frota. O CAS informa os volumes de carga e os detalhes das viagens de commodities comercializadas globalmente por via marítima e transportadas em grandes navios petroleiros ou graneleiros. Também fornece análises detalhadas sobre tendências de fluxos comerciais e métricas de frota.
Obtenha mais controle e transparência, pois você pode monitorar as viagens e garantir que os embarques estejam sendo realizados conforme os termos contratados.
Acesse informações sobre as atividades e os relacionamentos dos participantes do mercado para obter uma vantagem competitiva.
Complemente e amplie suas análises existentes, economizando tempo e esforço na obtenção, limpeza, integração, análise e visualização de dados, graças aos nossos conjuntos de dados bem preparados, bem estruturados e com controle de qualidade.
Acesse os nossos analistas e especialistas de mercado, que podem fornecer contexto adicional e interpretação dos dados, ajudando você a compreender as informações e extrair insights relevantes e acionáveis
Aprimora a tomada de decisão em comércio de commodities, frete e financeiro, ajudando você a, potencialmente, melhorar sua capacidade de:
Inteligência de fluxos comerciais quase em tempo real para todas as commodities que se movimentam em petroleiros ou graneleiros, incluindo petróleo bruto (+500 tipos exclusivos), produtos refinados, GNL, GLP, LGN, biocombustíveis, produtos químicos, carvão, minério de ferro, alimentos/ração animal, produtos florestais, fertilizantes, metais ferrosos e não ferrosos, minerais e outras matérias-primas.
Metodologia conservadora, orientada por especialistas, e coleta criteriosa de dados para oferecer o conjunto de dados mais confiável e abrangente sobre identidades de navios (números IMO das embarcações), características, proprietários e locais de carregamento e descarga.
Tabelas de dados e interfaces bem estruturadas, com o comércio rastreado nos níveis de detalhe de instalação, geográfico, setor industrial ou empresa — tanto no presente quanto historicamente.
Rastreamento de embarcações em tempo real — viagens com lastro e carga completa.
Análises sobre congestionamento, emprego da frota, tempos de espera, escolha de rotas e mais.
Previsão de destino aprimorada para viagens com carga completa e com lastro.
Fluxos comerciais diferenciados por tipo e especificação de commodity, mesmo durante o trânsito.
Notas de pesquisa de mercado publicadas regularmente, escritas por nossa equipe dedicada de experientes analistas de mercado, oriundos do setor.
Entrega versátil – painéis de análise baseados na web, APIs, extrações do Excel, interfaces de rastreamento de navios, notas de pesquisa, chamadas/webinars.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.
Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.
Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.
Interessado neste produto?
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para mostrar como nossas soluções podem ajudar você.