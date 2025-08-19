S&P Global Offerings
O setor de sementes é um dos insumos agrícolas críticos necessários para que produtores cultivem lavouras destinadas à alimentação humana, ração animal e usos não alimentares. Com a população global estimada em 9,8 bilhões até 2050, as mudanças climáticas e as restrições de áreas de terra disponíveis para cultivo, a necessidade de tecnologia de sementes com boa relação custo-benefício é cada vez mais essencial em estratégias sustentáveis de produção agrícola.
O mercado total de sementes abrange o segmento de sementes convencionais e o segmento de sementes geneticamente modificadas (GM). O primeiro é um mercado global, o segundo está bem estabelecido na América do Norte e do Sul e em algumas partes da Ásia, mas é amplamente ausente na Europa, onde barreiras dos consumidores e regulatórias têm impedido sua adoção.
Os desenvolvimentos futuros no mercado de sementes, impulsionados por características GM, novas tecnologias de reprodução ou novas tecnologias não GM, são cruciais para proporcionar os aprimoramentos necessários em termos de produtividade, valor nutricional e tolerância à seca e ao estresse.
Nossos serviços de sementes oferecem ampla cobertura da indústria global de sementes, incluindo informações sobre variedades de sementes, tendências de mercado e desenvolvimentos regulatórios. Isso permite que os usuários se mantenham atualizados sobre os avanços e oportunidades mais recentes no setor de sementes.
Nossa equipe de analistas especializados realiza análises aprofundadas de mercado, fornecendo insights sobre tendências, cenário competitivo e oportunidades emergentes. Com isso, você pode identificar de forma mais precisa riscos e oportunidades potenciais.
Mantemos os usuários informados sobre os mais recentes desenvolvimentos regulatórios e mudanças nas regulamentações de sementes em todo o mundo, fusões e aquisições, e aprovações de pesquisas e produtos. Isso assegura conformidade e ajuda os usuários a navegar no complexo cenário regulatório.
Nossos serviços para o setor de sementes fornecem insights estratégicos para ajudar os usuários a otimizar suas estratégias de negócios, aumentar a competitividade e maximizar a lucratividade na indústria de sementes.
Acompanhamento diário de eventos da indústria, detalhando movimentações comerciais, regulatórias e de mercado, e relatórios financeiros das empresas em vários setores.
Boletins temáticos que mantêm os usuários atualizados sobre os principais eventos que influenciam o setor.
Nosso serviço de Análise do Mercado de Sementes oferece uma visão de 10 anos da indústria de sementes, com vários anos de dados e análises históricas e expectativas de mercado para o período de dez anos. Abrange empresas de sementes, países, produtos e mercados de lavouras, incluindo produtos de sementes GM e não GM já comercializados e aqueles ainda em fase de pesquisa e desenvolvimento.
Dados do mercado de sementes oferecem uma visão única e detalhada sobre variedades de sementes, características e dados de empresas para apoiar o planejamento estratégico de longo prazo. O serviço online dá acesso a dados sobre área cultivada, volume de sementes e os valores dos segmentos de mercado para as principais variedades e características, por produtor e empresa de sementes, nos principais países e culturas globais.
Inovação em sementes explora avanços na inovação de sementes ao aproveitar dados sobre produtos desenvolvidos usando técnicas de reprodução, incluindo tanto transgênicos quanto novas técnicas genômicas de ponta (NGTs), e fornecendo informações detalhadas que abrangem a regulamentação, comercialização e detalhes de características/aplicações em um espectro de todas as principais culturas e abrangendo mais de 50 países.
