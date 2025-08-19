O setor de sementes é um dos insumos agrícolas críticos necessários para que produtores cultivem lavouras destinadas à alimentação humana, ração animal e usos não alimentares. Com a população global estimada em 9,8 bilhões até 2050, as mudanças climáticas e as restrições de áreas de terra disponíveis para cultivo, a necessidade de tecnologia de sementes com boa relação custo-benefício é cada vez mais essencial em estratégias sustentáveis de produção agrícola.

O mercado total de sementes abrange o segmento de sementes convencionais e o segmento de sementes geneticamente modificadas (GM). O primeiro é um mercado global, o segundo está bem estabelecido na América do Norte e do Sul e em algumas partes da Ásia, mas é amplamente ausente na Europa, onde barreiras dos consumidores e regulatórias têm impedido sua adoção.

Os desenvolvimentos futuros no mercado de sementes, impulsionados por características GM, novas tecnologias de reprodução ou novas tecnologias não GM, são cruciais para proporcionar os aprimoramentos necessários em termos de produtividade, valor nutricional e tolerância à seca e ao estresse.