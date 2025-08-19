Vamos conversar

Panorama geral

Os clientes poderão compreender sobre P&D, aprovação regulatória e status de mercado de características específicas para orientar a mitigação de riscos de exportação (caso de uso de exportação de grãos), inteligência competitiva (caso de uso em ciência de cultivos) e fonte de ingredientes (caso de uso de fabricante de alimentos).

Principais benefícios

Insight regulatórios globais

Entenda as regulamentações de GMO e NGT em todo o mundo para evitar problemas nas operações e comércio globais.

Gestão proativa de riscos

Antecipe-se às mudanças regulatórias para uma gestão proativa de riscos e tomada de decisão estratégica.

Insights estratégicos sobre edição genética

Acesse insights essenciais sobre regulamentações de edição genética, principais empresas e previsões do mercado de sementes para tomadas de decisão fundamentadas.

Insights estratégicos sobre NGT

Acesse insights essenciais sobre regulamentações de NGT, principais empresas e previsões do mercado de sementes para tomadas de decisão fundamentadas.

Previsão de ercado competitiva

Antecipe tendências de mercado em tecnologia de sementes, obtendo uma vantagem competitiva.

Conteúdo

Relatórios que abrangem regulamentações por país – contêm um resumo do status por país para importação/exportação e cultivo de GMOs e NGTs, principais órgãos reguladores e principais regulamentações/leis.

Relatório sobre edição genética - contém insights sobre regulamentações, principais empresas e previsão do mercado de sementes.

Feed de notícias do relatório de mercado de ciência de cultivo, personalizado para:

  • características de entrada e de saída
  • novas técnicas de reprodução

Atualizações regulares do banco de dados (mensais), com resumos de atualização consistindo em uma lista de produtos/características de plantas desenvolvidos com o uso de técnicas transgênicas e novas técnicas genômicas.

Mais de 2.900 GMOs e mais de 500 NGTs, incluindo:

  • status de mercado
  • técnicas de reprodução
  • status regulatório
  • tipo de aplicação
  • agência reguladora

A cobertura inclui 27 categorias de cultivos e abrange 50 países.

