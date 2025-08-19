S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Os clientes poderão compreender sobre P&D, aprovação regulatória e status de mercado de características específicas para orientar a mitigação de riscos de exportação (caso de uso de exportação de grãos), inteligência competitiva (caso de uso em ciência de cultivos) e fonte de ingredientes (caso de uso de fabricante de alimentos).
Entenda as regulamentações de GMO e NGT em todo o mundo para evitar problemas nas operações e comércio globais.
Antecipe-se às mudanças regulatórias para uma gestão proativa de riscos e tomada de decisão estratégica.
Acesse insights essenciais sobre regulamentações de edição genética, principais empresas e previsões do mercado de sementes para tomadas de decisão fundamentadas.
Acesse insights essenciais sobre regulamentações de NGT, principais empresas e previsões do mercado de sementes para tomadas de decisão fundamentadas.
Antecipe tendências de mercado em tecnologia de sementes, obtendo uma vantagem competitiva.
Relatórios que abrangem regulamentações por país – contêm um resumo do status por país para importação/exportação e cultivo de GMOs e NGTs, principais órgãos reguladores e principais regulamentações/leis.
Relatório sobre edição genética - contém insights sobre regulamentações, principais empresas e previsão do mercado de sementes.
Feed de notícias do relatório de mercado de ciência de cultivo, personalizado para:
Atualizações regulares do banco de dados (mensais), com resumos de atualização consistindo em uma lista de produtos/características de plantas desenvolvidos com o uso de técnicas transgênicas e novas técnicas genômicas.
Mais de 2.900 GMOs e mais de 500 NGTs, incluindo:
A cobertura inclui 27 categorias de cultivos e abrange 50 países.
