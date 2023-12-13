Saiba mais sobre o Seed Innovation Service

Os clientes poderão compreender sobre P&D, aprovação regulatória e status de mercado de características específicas para orientar a mitigação de riscos de exportação (caso de uso de exportação de grãos), inteligência competitiva (caso de uso em ciência de cultivos) e fonte de ingredientes (caso de uso de fabricante de alimentos).

Principais benefícios

  • Insight regulatório global: entenda as regulamentações de GMO e NGT em todo o mundo para evitar problemas nas operações e comércio globais.
  • Gestão proativa de riscos: antecipe-se às mudanças regulatórias para uma gestão proativa de riscos e tomada de decisão estratégica.
  • Previsão de mercado competitiva: antecipe tendências do mercado em tecnologia de sementes, obtendo uma vantagem competitiva.
  • Insights estratégicos sobre edição genética: acesse insights essenciais sobre regulamentações de edição genética, principais empresas e previsões do mercado de sementes para uma tomada de decisão fundamentada.
  • Insights estratégicos sobre NGT: acesse insights essenciais sobre regulamentações de NGT, principais empresas e previsões do mercado de sementes para uma tomada de decisão fundamentada.

Vantagens

  • Relatórios que abrangem regulamentações por país – contêm um resumo do status por país para importação/exportação e cultivo de GMOs e NGTs, principais órgãos reguladores e principais regulamentações/leis.
  • Relatório de edição genética – contém insights sobre regulamentações, principais empresas e previsões do mercado de sementes.
  • Atualizações regulares do banco de dados (mensais), com resumos de atualização consistindo em uma lista de produtos/características de plantas desenvolvidos com o uso de técnicas transgênicas e novas técnicas genômicas.
    • Mais de 2.900 GMOs e mais de 500 NGTs, incluindo:
      • status de mercado
      • técnicas de reprodução
      • status regulatório
      • tipo de aplicação
      • agência reguladora
    • A cobertura inclui 27 categorias de cultivos e abrange 50 países.
  • Feed de notícias do relatório de mercado de ciência de cultivo, personalizado para:
    • características de entrada e de saída
    • novas técnicas de reprodução

