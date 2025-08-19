S&P Global Offerings
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Nosso serviço de ciência de cultivo fornece notícias, análises e dados líderes sobre o mercado de proteção de cultivos e sementes. A cobertura inclui informações que vão de fusões e aquisições a pesquisas e aprovações de produtos, e de mudanças regulatórias a desenvolvimentos tecnológicos, como agentes de controle biológico, novas técnicas de reprodução de sementes e agricultura digital.
Com análises de mercado aprofundadas, previsões de mercado e a experiência de nossos analistas, ajudamos você a definir sua estratégia comercial e de pesquisa usando nossos dados proprietários. Nosso serviço inclui acesso a dados de tamanho e segmentação de mercado para todas as culturas, regiões geográficas e produtos significativos, incluindo valores de vendas, volumes de vendas e área tratada para ingredientes ativos e marcas de produtos.
Discussão do desempenho histórico do mercado e previsões sob a ótica dos:
Discussão do desempenho de mercado sob a ótica de:
Vários anos de dados de pesquisa de mercado monitoram:
Atualizações regulares monitoram:
Vários anos de dados de pesquisa de mercado monitoram:
Atualizações regulares monitoram:
Rastreamento diário de eventos do setor detalhando:
Abrangendo múltiplos setores:
Entrevistas regulares conduzidas pela equipe de ciência de cultivo com líderes de suas respectivas indústrias para entender melhor a estratégia das empresas.
Rastreadores cobrindo:
Nossos especialistas do setor fornecem uma visão única do mercado, com dados proprietários, análises de mercado detalhadas e capacidades de previsão precisas, respaldadas por insights dos mais recentes desenvolvimentos da indústria e tendências emergentes.
