Tenha acesso a atualizações de mercado, notícias de última hora, análises, previsões, dados fundamentais e ferramentas.

Nosso serviço de ciência de cultivo fornece notícias, análises e dados líderes sobre o mercado de proteção de cultivos e sementes. A cobertura inclui informações que vão de fusões e aquisições a pesquisas e aprovações de produtos, e de mudanças regulatórias a desenvolvimentos tecnológicos, como agentes de controle biológico, novas técnicas de reprodução de sementes e agricultura digital.

Com análises de mercado aprofundadas, previsões de mercado e a experiência de nossos analistas, ajudamos você a definir sua estratégia comercial e de pesquisa usando nossos dados proprietários. Nosso serviço inclui acesso a dados de tamanho e segmentação de mercado para todas as culturas, regiões geográficas e produtos significativos, incluindo valores de vendas, volumes de vendas e área tratada para ingredientes ativos e marcas de produtos.

Cobertura da análise de mercado

Visão geral e perspectivas da indústria

  • Mercado de agroquímicos
  • Mercado de biológicos
  • Mercado de sementes comerciais
  • Contexto histórico e previsão

 






 

 

 

Empresas

 
  • Perfil de empresas líderes atuantes em proteção de cultivos (convencional e biológica) e mercados de sementes.
  • Insight sobre o desempenho histórico e a estratégia para o futuro
  • Separação regional e por setor de produto, incluindo discussão dos projetos de P&D
  • Discussão de setores paralelos, como agricultura digital, e compromissos com a sustentabilidade
     

Mercados de usuários finais

 

Discussão do desempenho histórico do mercado e previsões sob a ótica dos:

  • principais mercados de proteção de cultivos e sementes, por país
  • principais mercados de proteção de cultivos e sementes, por cultura
                                                

                   

                                                                        

                                                                                                                                   

Produtos

 

Discussão do desempenho de mercado sob a ótica de:

  • classes químicas convencionais e ingredientes ativos
  • desempenho de produtos biológicos abrangendo agentes de controle biológico, bioestimulantes e biofertilizantes
  • sementes convencionais, variedades geneticamente modificadas (GM) e com edição genética (GE)                                                                           
                                                  
                                                                     

Cobertura dos dados de mercado

Agroquímicos

Vários anos de dados de pesquisa de mercado monitoram:

  • todos os ingredientes ativos comercialmente significativos e marcas de usuário final.
  • todas as principais regiões geográficas e grupos de culturas-chave.
  • dados de valor, volume e área aplicada no nível de ingrediente ativo e formulação.


 

 

Biológicos

Atualizações regulares monitoram:
 

  • mais de 700 empresas.
  • mais de 7.200 marcas.
  • mais de 1.900 ingredientes ativos até o nível de espécie e cepa.
  • mais de 1.700 eventos da indústria.
     



 

 

 

Sementes

Vários anos de dados de pesquisa de mercado monitoram:

  • variedades de sementes e características.
  • informações de empresas.
  • 51 mercados nacionais.
  • 9 grupos de culturas principais.
  • valor de sementes, volume, preços de sementes, densidade de plantio e dados dos principais produtores e variedades.
                           

 

 

 

Inovação em sementes

Atualizações regulares monitoram:
 

  • mais de 3.000 GMOs e mais de 750 NGTs
  • 59 países
  • 57 culturas (31 de frutas e vegetais e 26 de grãos e oleaginosas)
  • status de mercado
  • técnicas de reprodução
  • status regulatório
  • tipo de aplicação
  • agência reguladora
  • etapas da P&D de produtos
     

Cobertura dos relatórios de mercado

Manchetes e análises

Rastreamento diário de eventos do setor detalhando:

  • movimentações comerciais
  • regulamentações e mercados
  • relatórios financeiros de empresas

Abrangendo múltiplos setores:

  • agroquímicos convencionais
  • Biológicos
  • Sementes
  • agricultura digital
     

Entrevistas

Entrevistas regulares conduzidas pela equipe de ciência de cultivo com líderes de suas respectivas indústrias para entender melhor a estratégia das empresas.         
                      
                                                                     








 

Ferramentas de dados

Rastreadores cobrindo:

  • fusões e aquisições
  • aprovações e proibições de ingredientes ativos
  • proibições de ingredientes ativos
  • Projeto de P&D


     

 

 

A quem ajudamos

Nossos especialistas do setor fornecem uma visão única do mercado, com dados proprietários, análises de mercado detalhadas e capacidades de previsão precisas, respaldadas por insights dos mais recentes desenvolvimentos da indústria e tendências emergentes.

Inteligência de mercado

  • Aumente a precisão das previsões internas e fundamente a estratégia de mercado com inteligência detalhada sobre o desempenho de concorrentes.
  • Crie planos estratégicos robustos e aumente a precisão do dimensionamento do mercado interno e da modelagem de previsões.

Vendas e marketing

  • Identifique mercados de crescimento para foco estratégico analisando tendências históricas de mercado, notícias sobre inovação e atividade comercial.

Pesquisa e desenvolvimento de produtos

  • Compreenda o panorama de produtos e inovação, identifique usos potenciais para novos produtos, avalie o desempenho atual do mercado e identifique novas oportunidades de produtos.
  • Antecipe e avalie o risco para o negócio proveniente de produtos em desenvolvimento pelos concorrentes, reduzindo a chance de escolhas de investimento inadequadas.
  • Determine quais áreas de cultivo e setores de produtos estão impulsionando a demanda e alinhe o desenvolvimento de produtos nesse sentido.

Departamentos regulatórios

  • Mantenha-se a par das mudanças regulatórias que afetam seus principais produtos ou mercados-chave.
  • Entenda o impacto da regulamentação nas tendências de mercado.
  • Desafios e oportunidades decorrentes de mudanças regulatórias e desenvolvimentos de políticas.

