O setor de proteção de cultivos desempenha um papel vital no fornecimento de insumos agrícolas essenciais que capacitam os produtores a cultivar lavouras para alimentação humana, ração animal e aplicações não alimentares. Com a projeção de que a população global atinja 9,8 bilhões até 2050 e com terras limitadas disponíveis para cultivo, a demanda por soluções eficazes para proteção de cultivos – como herbicidas, inseticidas, fungicidas, tratamentos de sementes e nematicidas – nunca foi tão urgente. Essa urgência é intensificada pelos desafios representados pelo aumento da resistência a produtos convencionais de proteção de cultivos, tornando estratégias agrícolas inovadoras e sustentáveis fundamentais para o futuro da produção de alimentos.

No entanto, o setor enfrenta desafios significativos para atender a essas necessidades. As regulamentações estão se tornando cada vez mais rigorosas, resultando em menos produtos disponíveis para os agricultores, enquanto os custos de inovação estão aumentando para as empresas dedicadas à P&D. Esses fatores estão criando oportunidades nos setores de produtos biológicos e agricultura de precisão, na gestão do ciclo de vida de produto e na busca por novas classes químicas.