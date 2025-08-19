S&P Global Offerings
O setor de proteção de cultivos desempenha um papel vital no fornecimento de insumos agrícolas essenciais que capacitam os produtores a cultivar lavouras para alimentação humana, ração animal e aplicações não alimentares. Com a projeção de que a população global atinja 9,8 bilhões até 2050 e com terras limitadas disponíveis para cultivo, a demanda por soluções eficazes para proteção de cultivos – como herbicidas, inseticidas, fungicidas, tratamentos de sementes e nematicidas – nunca foi tão urgente. Essa urgência é intensificada pelos desafios representados pelo aumento da resistência a produtos convencionais de proteção de cultivos, tornando estratégias agrícolas inovadoras e sustentáveis fundamentais para o futuro da produção de alimentos.
No entanto, o setor enfrenta desafios significativos para atender a essas necessidades. As regulamentações estão se tornando cada vez mais rigorosas, resultando em menos produtos disponíveis para os agricultores, enquanto os custos de inovação estão aumentando para as empresas dedicadas à P&D. Esses fatores estão criando oportunidades nos setores de produtos biológicos e agricultura de precisão, na gestão do ciclo de vida de produto e na busca por novas classes químicas.
Nossos serviços de Ciência de Cultivos oferecem cobertura abrangente da indústria global de proteção de cultivos, incluindo informações sobre mais de 2.500 ingredientes ativos em inseticidas, herbicidas, fungicidas, agentes de controle biológico, bem como bioestimulantes, biofertilizantes e outros. Isso permite que os usuários se mantenham atualizados sobre as últimas tendências, dinâmicas de mercado e desenvolvimentos regulatórios.
Nossa equipe de analistas especializados realiza análises de mercado aprofundadas, fornecendo insights sobre tendências do mercado, o cenário competitivo e oportunidades emergentes. Isso ajuda os usuários a identificar riscos e oportunidades potenciais na indústria de proteção de cultivos.
Mantemos os usuários informados sobre os últimos desenvolvimentos regulatórios e mudanças nos marcos de proteção de cultivos em todo o mundo. Isso garante conformidade e ajuda os usuários a navegar no complexo cenário regulatório.
Nossos serviços de Ciência de Cultivo fornecem insights estratégicos para ajudar os usuários a otimizar suas estratégias de negócios, aumentar a competitividade e maximizar a lucratividade. Ao utilizar os serviços da S&P Global Energy, os usuários podem se manter à frente da concorrência e tomar decisões bem fundamentadas na indústria de proteção de lavouras.
Acompanhamento diário abrangente dos desenvolvimentos do setor, detalhando movimentos comerciais, cenários regulatórios e jurídicos, tendências de mercado, sustentabilidade e relatórios financeiros das empresas em vários setores.
Boletins temáticos que mantêm os usuários atualizados sobre os principais eventos que influenciam o setor.
F&A, aprovações e proibições de IA, rastreador de projetos de P&D.
Nosso serviço líder de Análise do Mercado de Biológicos oferece análise e previsão anuais do mercado de produtos biológicos sob a perspectiva de cultivos, empresas, mercados por país, produtos e pesquisa e desenvolvimento.
Dados do mercado de agroquímicos fornece resultados de pesquisas de mercado, destacando os principais produtos – tanto marcas formuladas quanto ingredientes ativos – usados nos principais mercados por país e por cultura. O dimensionamento é apresentado com base em valor (milhões de dólares), volume (milhares de toneladas) e área (milhares de hectares). O serviço é respaldado por mais de 10 anos de dados proprietários de proteção de cultivos e por informações disponíveis por meio da ampla equipe de especialistas em agronegócio.
Dados do mercado de biológicos oferece acesso a dados objetivos e atualizados sobre produtos, marcas e empresas em BCAs (Agentes de Controle Biológico), bioestimulantes e biofertilizantes. O conjunto de dados de produtos inclui empresas fabricantes, culturas e pragas aplicáveis, tipo de formulação, valor de vendas e situação regulatória.
Nosso serviço de análise do mercado de agroquímicos oferece cobertura detalhada dos desenvolvimentos no mercado de proteção de culturas, incluindo análise anual e previsão do mercado sob a perspectiva das principais culturas, empresas, mercados nacionais, produtos e uma visão geral dos projetos de pesquisa e desenvolvimento. Ele inclui também um diretório de produtos pesquisável com todos os agroquímicos e pesticidas biológicos importantes, incluindo aqueles em fase de pesquisa.
