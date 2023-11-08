S&P Global Offerings
No cenário agrícola em constante transformação de hoje, o setor de ciência de cultivos enfrenta um momento crucial. O aumento das exigências dos consumidores por práticas ambientalmente responsáveis, o maior escrutínio regulatório e o desafio persistente da resistência de pragas convergiram para criar uma necessidade urgente de soluções mais sustentáveis.
À medida que o mundo reconhece a importância primordial da agricultura sustentável, um número crescente de empresas está reavaliando suas estratégias para alinhá-las a metas de sustentabilidade de longo prazo. A adoção de biológicos está impulsionando essa mudança transformadora.
O serviço de análise do mercado de biológicos da S&P Global Energy oferece uma avaliação abrangente da estrutura e do tamanho da indústria de biológicos, englobando grupos de produtos, culturas, geografia e desempenho das empresas. Inclui ainda dados valiosos sobre produtos e projeções de tamanho de mercado.
Realizar uma análise abrangente dos concorrentes e fazer a transição para estratégias de proteção de cultivos mais sustentáveis que incorporem o controle biológico de pragas.
Compreender o ambiente regulatório de biológicos e seu impacto em suas operações e estratégia comercial.
Utilize previsões para orientar a estratégia de P&D e de marketing, guiando suas decisões de investimento.
Insights detalhados sobre os mercados, por país e por cultura, respaldados pelos conjuntos de dados proprietários da S&P Global.
Uma visão geral das empresas líderes ativas no setor de biológicos, com estimativas proprietárias sobre o desempenho de vendas, insight sobre o portfólio de produtos, bem como quaisquer investimentos, incluindo projetos de pesquisa e desenvolvimento.
Visão abrangente das políticas regulatórias mais recentes nas principais áreas geográficas para agentes de biocontrole e bioestimulantes.
Acesso a 5 anos de dados históricos e previsões até 2030 para os principais segmentos de mercado. O serviço é fornecido como relatórios em PDF com arquivos Excel complementares para análise offline pelos usuários. Análise das categorias de produtos e ingredientes ativos líderes de mercado (incluindo análise daqueles em P&D).
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.
Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.
Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.
