As avaliações de preço da Platts para o butadieno são baseadas em dados de mercado robustos e transparentes que incluem, entre outros, ofertas de compra e venda, expressões de interesse para negociar e negociações confirmadas de benzeno relatadas durante o processo Market On Close todos os dias.Avaliamos o butadieno globalmente com um mínimo de pureza de 99,5%, com teor de dímero em, no máximo, 1.000 ppm.A avaliação spot do butadieno nos EUA é uma avaliação semanal, com carregamento em 3-30 dias a partir da data de publicação. É negociada em base CIF Costa do Golfo dos EUA em centavos/libra-peso. As importações de 2-4 mil toneladas são consideradas nas avaliações spot.Volumes inferiores a 2 mil t podem ser considerados como indicadores para originar uma avaliação. Além disso, publicamos um preço mensal de contrato em centavos/libra-peso, refletindo os preços negociados para volumes contratuais de um determinado mês, os quais são avaliados em base FOB Costa do Golfo dos EUA. Os preços domésticos de contrato do butadieno compilados pela Platts representam os preços acordados antes dos descontos. Liquidação dos contratos mensais das quatro produtoras que nomeiam e liquidam contratos nos EUA. Os contratos são avaliados em uma base FOB Costa do Golfo dos EUA e representam os preços acordados antes dos descontos e acréscimos. As quatro produtoras - ExxonMobil, LyondellBasell, Shell Chemical e TPC Group - normalmente nomeiam contratos para o mês seguinte, começando em 10 dias após o fim do mês anterior. O contrato normalmente é liquidado até o fim do mês. Na Ásia, avaliamos FOB Coreia e CFR China diariamente, às 16h30 no horário de Singapura. CFR Taiwan e CFR Sudeste da Ásia são avaliações semanais.Nossas avaliações são de cargas de butadieno com volumes que variam entre 1.000 e 5.000 t no continente carregado (FOB) ou entregue (CFR), em 20 a 40 dias a partir da data de publicação. FOB Coreia, CFR Taiwan, CFR Sudeste da Ásia, FOB Japão e CFR China são avaliados em até 30 dias.Para transações com uso superior a 30 dias, o valor da provisão de crédito extra será considerado na avaliação de preço, com base nas taxas de juros vigentes calculadas usando a Taxa Interbancária de Londres (LIBOR) em 3 meses + 1,5%. Na Europa, avaliamos o preço spot em 3-30 dias FD (distribuição) em €/t; spot (a granel) FOB Roterdã em US$/t; e um preço de contrato mensal FD NWE em €/t. Para avaliações a granel na Europa, apenas cargas com menos de 1 mil t serão consideradas.Para avaliações de distribuição (FD), serão consideradas transações em caminhões/vagões com menos de 100 t. Além disso, publicamos um preço mensal de contrato NWE FD NWE em €/t, refletindo os preços negociados para volumes contratuais de um determinado mês. Nossos preços domésticos de contrato do butadieno na Europa representam os preços acordados antes dos descontos.Os principais negociadores de preço mensal de contrato são as produtoras: Total Petrochemicals, SABIC Europe, LyondellBasell, Evonik, BASF, Shell Chemicals; consumidores: Solvay, Michelin, Lanxess, Styron, Synthomer