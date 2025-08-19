Evolução do butadieno
A avaliação nos EUA começou em 25 de abril de 1985, semanalmente, e continua assim desde então, sempre às sextas-feiras.Os EUA são um importador líquido de butadieno, mas se não houver negócios de importação, a avaliação poderá usar negócios domésticos ou de exportação para determinar um preço de paridade de importação.
Nos últimos anos, a avaliação registrou altas recordes de preços, com o nível mais alto avaliado em 225 centavos/libra-peso CIF Costa do Golfo dos EUA em 1 de julho de 2011.Na Ásia, avaliação da Platts começou em 5 de janeiro de 1990, com os marcadores FOB Coreia e CFR Sudeste da Ásia.Em 6 de julho, a Platts começou a avaliar os marcadores FOB Coreia, China doméstico (ex-tanque) e CFR China como preços diários, sendo o CFR Sudeste da Ásia ainda avaliado semanalmente. A China é o principal importador de butadieno na Ásia com 25-55 mil t do produto mensalmente.Essas cargas vêm principalmente do Japão, da Coreia do Sul, Malásia, Tailândia, Singapura e Índia. Volumes esporádicos vêm dos EUA e da Europa. Volumes menores são vendidos em Taiwan e ainda menores no Sudeste da Ásia.As cargas são entregues nos principais portos, Nantong, Tianjin, Dalian, Xangai, Ningbo e Guangzhou, e consideradas na avaliação CFR China. As cargas embarcadas nos portos de Daesan, Ulsan e Yeochon são consideradas nas avaliações FOB Coreia.As cargas entregues nos portos de Mai Liao e Kaohsiung, em Taiwan, são consideradas nas avaliações CFR Taiwan. Para as avaliações CFR Sudeste da Ásia, os principais portos são Merak na Indonésia, Ma Ta Phut e Rayong na Tailândia e Penang na Malásia.A origem ou destino dessas cargas, no entanto, não deve se restringir a portos específicos para que sejam consideradas em nossas avaliações. A demanda anual de butadieno da China chega a cerca de 2,36 milhões de t, enquanto da Ásia é em torno de 6,11 milhões de toneladas.A China é responsável por cerca de 40% da demanda total por butadieno na Ásia.
Na Europa, a Platts começou a avaliar o butadieno semanalmente em base FOB Roterdã em 4 de março de 1985, enquanto a avaliação doméstica FD NWE começou em 6 de janeiro de 1994.
Posteriormente, alinhadas às avaliações asiáticas, ambas bases se tornaram avaliações diárias a partir de 6 de julho de 2012.A Europa é um exportador líquido e, juntamente com volumes contratuais domésticos, exporta para os EUA e Ásia. Roterdã é o principal polo, mas o material pode ser carregado também em Antuérpia.A maior parte das exportações europeias para os EUA é embarcada para a Costa do Golfo, enquanto as exportações para a Ásia são normalmente destinadas à China em base CFR.