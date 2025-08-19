S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Acceda a valoraciones basadas en datos para más de 17.000 activos upstream
Vantage ofrece un análisis integral de valoración de activos de petróleo y gas upstream en una potente plataforma en línea. Al aprovechar los datos de exploración y producción de S&P Global y la información que la industria pone a disposición, Vantage garantiza evaluaciones precisas de proyectos a través de flujos de trabajo diseñados que proporcionan a los profesionales de la energía información precisa y procesable.
Diseñado para profesionales financieros y del sector de la energía, Vantage ofrece perfiles de producción y coste prospectivos, utilizando herramientas de primera clase, una base de datos consistente de términos fiscales, experiencia especializada en aspectos económicos de la producción, análisis de costes y planificación de proyectos de campo. Nuestro equipo de geólogos, ingenieros, expertos fiscales y economistas somete cada proyecto de Vantage a investigación y análisis individual, asegurándose antes de su precisión e información completa.
Con Vantage, usted puede:
Vantage dashboard with fiscal terms, project economics and fully transparent and editable Excel models for more than 17,000 assets.
Granular emissions data at project and asset level including reliability and representativeness data quality metrics.
