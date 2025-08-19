Vantage ofrece un análisis integral de valoración de activos de petróleo y gas upstream en una potente plataforma en línea. Al aprovechar los datos de exploración y producción de S&P Global y la información que la industria pone a disposición, Vantage garantiza evaluaciones precisas de proyectos a través de flujos de trabajo diseñados que proporcionan a los profesionales de la energía información precisa y procesable.

Diseñado para profesionales financieros y del sector de la energía, Vantage ofrece perfiles de producción y coste prospectivos, utilizando herramientas de primera clase, una base de datos consistente de términos fiscales, experiencia especializada en aspectos económicos de la producción, análisis de costes y planificación de proyectos de campo. Nuestro equipo de geólogos, ingenieros, expertos fiscales y economistas somete cada proyecto de Vantage a investigación y análisis individual, asegurándose antes de su precisión e información completa.

Con Vantage, usted puede:

Visualizar cada paso del proceso de valoración para más de 17.000 activos de energía upstream en todo el mundo

Cribar, clasificar y comparar proyectos según su rendimiento, precios de umbral de rentabilidad y escenarios de precios alternativos

Acceder a modelos económicos transparentes y abiertos para análisis de sensibilidad de cartera y comparativa de mercado

Flujos de trabajo clave