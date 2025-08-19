Hablemos

¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.

Contactar con Ventas Llámenos  ( 08007528878 )

EN ESTA PÁGINA

Información general

Vantage ofrece un análisis integral de valoración de activos de petróleo y gas upstream en una potente plataforma en línea. Al aprovechar los datos de exploración y producción de S&P Global y la información que la industria pone a disposición, Vantage garantiza evaluaciones precisas de proyectos a través de flujos de trabajo diseñados que proporcionan a los profesionales de la energía información precisa y procesable.

Diseñado para profesionales financieros y del sector de la energía, Vantage ofrece perfiles de producción y coste prospectivos, utilizando herramientas de primera clase, una base de datos consistente de términos fiscales, experiencia especializada en aspectos económicos de la producción, análisis de costes y planificación de proyectos de campo. Nuestro equipo de geólogos, ingenieros, expertos fiscales y economistas somete cada proyecto de Vantage a investigación y análisis individual, asegurándose antes de su precisión e información completa.

Con Vantage, usted puede:

  • Visualizar cada paso del proceso de valoración para más de 17.000 activos de energía upstream en todo el mundo
  • Cribar, clasificar y comparar proyectos según su rendimiento, precios de umbral de rentabilidad y escenarios de precios alternativos
  • Acceder a modelos económicos transparentes y abiertos para análisis de sensibilidad de cartera y comparativa de mercado

Flujos de trabajo clave

  • Cribado de oportunidades
  • Comparativa de resultados
  • Valoración de activos de petróleo y gas
  • Análisis de cartera e información de fusiones y adquisiciones
  • Análisis y comparativa de emisiones
Descargue información del producto

Características del producto

Aprenda sobre Vantage

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

Soluciones API

Nube

Feed de datos

PC y dispositivo móvil

¿Por qué usar Upstream Solutions?