PRODUCTOS Y SOLUCIONES
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
El conjunto de datos de Upstream Enhanced Emissions proporciona datos exhaustivos y detallados de emisiones de GEI por fuente y tipo para sus flujos de trabajo de comparativa de mercado, planificación, cribado y reducción en el ámbito upstream.
A medida que los gobiernos y reguladores dan más importancia a la reducción de emisiones de GEI, siguiendo el compromiso de metano de la COP28, las empresas necesitan la superior amplitud y profundidad de datos de emisiones que ofrece Upstream Solutions para prepararse para las nuevas y estrictas regulaciones que se están proponiendo.
Mira el video para ver el yacimiento de Norteamérica y la intensidad de dióxido de carbono equivalente por país, CO2e a lo largo del tiempo.