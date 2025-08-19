El conjunto de datos de Upstream Enhanced Emissions proporciona datos exhaustivos y detallados de emisiones de GEI por fuente y tipo para sus flujos de trabajo de comparativa de mercado, planificación, cribado y reducción en el ámbito upstream.

A medida que los gobiernos y reguladores dan más importancia a la reducción de emisiones de GEI, siguiendo el compromiso de metano de la COP28, las empresas necesitan la superior amplitud y profundidad de datos de emisiones que ofrece Upstream Solutions para prepararse para las nuevas y estrictas regulaciones que se están proponiendo.