Hablemos

¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.

Contactar con Ventas Llámenos  ( 08007528878 )

EN ESTA PÁGINA

Información general

El conjunto de datos de Upstream Enhanced Emissions proporciona datos exhaustivos y detallados de emisiones de GEI por fuente y tipo para sus flujos de trabajo de comparativa de mercado, planificación, cribado y reducción en el ámbito upstream.

A medida que los gobiernos y reguladores dan más importancia a la reducción de emisiones de GEI, siguiendo el compromiso de metano de la COP28, las empresas necesitan la superior amplitud y profundidad de datos de emisiones que ofrece Upstream Solutions para prepararse para las nuevas y estrictas regulaciones que se están proponiendo.

Serie temporal de la intensidad de CO2e de Norteamérica por yacimiento y país

Mira el video para ver el yacimiento de Norteamérica y la intensidad de dióxido de carbono equivalente por país, CO2e a lo largo del tiempo.

Beneficios principales

Características clave

Material de marketing descargable