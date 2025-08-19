S&P Global Offerings
Sea cual sea su flujo de trabajo, nuestras aplicaciones y soluciones innovadoras están diseñadas para satisfacer sus necesidades de información energética.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Para satisfacer las demandas actuales de entregas puntuales y flexibles, nuestros datos, software y análisis están disponibles en ordenador personal, plataformas web, la nube, feed de datos y soluciones API.
Combine nuestras soluciones con capacidades de enlace consistentes, herramientas de visualización de IA de vanguardia y tecnologías de aprendizaje automático para obtener el máximo de sus datos y análisis, cuando y como lo necesite.
Consiga una ventaja competitiva en los mercados globales actuales con nuestra Essential Intelligence®, que le haremos llegar a través de los proveedores y plataformas que más le convengan.
Navegue, analice, interprete y visualice flujos de trabajo comerciales y subsuperficiales de exploración y producción utilizando plataformas fáciles de usar para una mayor eficiencia.
Conéctese a servicios y almacenamiento de forma remota que hacen la posible la colaboración y el intercambio de datos a través de dispositivos, flujos de trabajo y ubicaciones para operaciones optimizadas.
Aproveche nuestros feeds de datos para un acceso continuo a datos de mercado completos a lo largo de todo el ciclo de vida de la energía que le permitan mejorar su análisis y decisiones.
Acceda a datos estandarizados de múltiples fuentes sin problemas, mejore su proceso de toma de decisiones y optimice las operaciones de extracción de las materias primas para mejorar su eficiencia y resultados.
Analice opciones clave de entrega diseñadas para optimizar los flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones e impulsar la eficiencia en sus operaciones.
Acceda a información de nuestras plataformas de ordenador personal y web, que rastrean la actividad energética de todo el mundo en tiempo real. Manténgase al tanto de las tendencias del mercado y tome decisiones con conocimiento de causa sobre la marcha con interfaces fáciles de usar y herramientas analíticas.
Sáquele partido a la entrega flexible en la Nube con acceso seguro y en tiempo real a información crítica en cualquier lugar. Simplifique la gestión de datos, colabore de manera fluida y con actualizaciones automáticas y dele a su equipo la posibilidad de tomar decisiones basadas en datos con seguridad y transformar operaciones con nuestras fiables plataformas en la Nube.
Disfrute de una integración fluida y acceso en tiempo real con nuestra entrega de Feed de datos. Consiga datos estructurados de alta calidad que mantienen sus sistemas actualizados y mejoran la toma de decisiones. Aplique cambios a medida a su solución para lograr un rendimiento fiable que empodere a su organización para mantener su ventaja en un entorno acelerado.
Acceso directo instantáneo a nuestros datos internacionales y de Norteamérica. Nuestras consistentes API ofrecen conectividad en tiempo real, permitiendo la fácil integración de datos de terceros y de datos Upstream de S&P Global Energy en sus aplicaciones y mejorando así los flujos de trabajo con endpoints personalizables para una gestión e integración de datos eficiente.
