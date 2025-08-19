Hablemos

Información general

Nuestras soluciones de Datos del Sector Upstream abarcan la totalidad del ciclo de vida de la energía, desde la valoración de activos, pasando por su exploración y producción (E&P), la actividad de mercado, la infraestructura energética y las referencias de petróleo y gas.

Estas soluciones de datos ayudan a las empresas a mitigar los riesgos subsuperficiales, realizar un seguimiento de los competidores, evaluar socios, establecer comparativas de resultados y optimizar sus inversiones al tiempo que contribuyen a las medidas de descarbonización. Adaptamos nuestras soluciones de datos para servir de apoyo a operaciones de todos los tamaños, desde startups hasta corporaciones multinacionales.

Nuestro impacto, en cifras

Proporcionamos información esencial a empresas de petróleo y gas de todo el mundo

Características clave

Exploración y producción

Mejore los flujos de trabajo de exploración y producción con datos globales para operadores, NOCs y proveedores de servicios para analizar tendencias y evaluar oportunidades de inversión desde la cuenca hasta los depósitos.

Actividad de Mercado

Optimice el seguimiento global de las actividades upstream, mejore las negociaciones de licencias, descubra nuevas oportunidades y realice un control de los competidores.

Infraestructura Energética

Gestione las cadenas de valor del petróleo crudo, gas natural y CO2 con datos de infraestructura en tiempo real sobre el estado operativo, las emisiones y los hitos de los proyectos.

Comparativas de petróleo y gas

Obtenga información de operadores del sector para mejorar la planificación, el diseño y el presupuesto de las operaciones de pozos y mejorar los resultados económicos.

Características del producto

Obtenga información sobre productos clave de nuestras soluciones de Upstream Data, diseñadas para optimizar flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en sus operaciones.

Exploración y producción