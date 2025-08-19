S&P Global Offerings
Evalúe oportunidades a cualquier escala con datos comerciales y subsuperficiales esenciales para el éxito en un panorama del sector energético en constante movimiento.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Nuestras soluciones de Datos del Sector Upstream abarcan la totalidad del ciclo de vida de la energía, desde la valoración de activos, pasando por su exploración y producción (E&P), la actividad de mercado, la infraestructura energética y las referencias de petróleo y gas.
Estas soluciones de datos ayudan a las empresas a mitigar los riesgos subsuperficiales, realizar un seguimiento de los competidores, evaluar socios, establecer comparativas de resultados y optimizar sus inversiones al tiempo que contribuyen a las medidas de descarbonización. Adaptamos nuestras soluciones de datos para servir de apoyo a operaciones de todos los tamaños, desde startups hasta corporaciones multinacionales.
Proporcionamos información esencial a empresas de petróleo y gas de todo el mundo
Mejore los flujos de trabajo de exploración y producción con datos globales para operadores, NOCs y proveedores de servicios para analizar tendencias y evaluar oportunidades de inversión desde la cuenca hasta los depósitos.
Optimice el seguimiento global de las actividades upstream, mejore las negociaciones de licencias, descubra nuevas oportunidades y realice un control de los competidores.
Gestione las cadenas de valor del petróleo crudo, gas natural y CO2 con datos de infraestructura en tiempo real sobre el estado operativo, las emisiones y los hitos de los proyectos.
Obtenga información de operadores del sector para mejorar la planificación, el diseño y el presupuesto de las operaciones de pozos y mejorar los resultados económicos.
Obtenga información sobre productos clave de nuestras soluciones de Upstream Data, diseñadas para optimizar flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en sus operaciones.
Sáquele partido a la base de datos de exploración y producción global más completa de la industria, utilizada por el 95% de las 200 empresas más grandes del sector en todo el mundo. Obtenga acceso a datos técnicos y comerciales e información sobre más de 6 millones de pozos, campos y cuencas, junto con términos fiscales y regulatorios y datos de informes para más de 130 países.
Explore los datos de pozos más completos de los Estados Unidos, con más de 6 millones de registros de pozos de petróleo y gas. Nuestra base de datos cuenta con más de 1.000 atributos de datos sobre casi 5 millones de pozos de Estados Unidos, incluidos registros que datan del Pozo Drake de 1859. Aproveche nuestras herramientas de entrega de contenido para conjuntos de datos críticos de exploración y producción que sirvan de apoyo a cada etapa de su flujo de trabajo y lo ayudan a seguir siendo competitivo en la industria.
Obtenga información integral para Canadá, incluidos datos integrados y consistentes que le ayuden a mejorar su toma de decisiones. Acceda rápidamente a los detalles que necesita para identificar y evaluar oportunidades, analizar propiedades y gestionar activos en todo Canadá, incluidos la Cuenca Sedimentaria del Oeste Canadiense, los Territorios y los yacimientos marítimos de la costa Este.
Gracias a análisis prospectivos para más de 17.000 activos globales de extracción de petróleo y gas, nuestra aplicación interactiva proporciona pronósticos de precios, datos históricos y flujos de trabajo impulsados por análisis para mejorar la evaluación y planificación de activos. Con el apoyo de un equipo de más de 75 expertos, respondemos a las solicitudes de información sobre contenido, modelado y metodología.