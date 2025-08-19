Nuestras soluciones de Datos del Sector Upstream abarcan la totalidad del ciclo de vida de la energía, desde la valoración de activos, pasando por su exploración y producción (E&P), la actividad de mercado, la infraestructura energética y las referencias de petróleo y gas.

Estas soluciones de datos ayudan a las empresas a mitigar los riesgos subsuperficiales, realizar un seguimiento de los competidores, evaluar socios, establecer comparativas de resultados y optimizar sus inversiones al tiempo que contribuyen a las medidas de descarbonización. Adaptamos nuestras soluciones de datos para servir de apoyo a operaciones de todos los tamaños, desde startups hasta corporaciones multinacionales.