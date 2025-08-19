Hablemos

Más información sobre la Formación de QUE$TOR: Desarrollo de yacimientos de petróleo y gas y Estimación de costes

Contactar con Ventas Llámenos  ( +65 6530 6430 )

EN ESTA PÁGINA

Información general

Sáquele el mayor partido a su licencia para QUE$TOR, nuestra herramienta global de gestión de proyectos de petróleo y gas, con uno de nuestros cursos de capacitación realizados en ubicaciones específicas, en línea y, previa petición, en las instalaciones de su organización. Desde los conceptos básicos de planificación de proyectos hasta técnicas avanzadas de estimación de costes en proyectos terrestres y marítimos, nuestra capacitación ofrece opciones para todos, desde principiantes hasta estudiantes avanzados.

Imagen

Beneficios principales

Que$tor

Comprenda el valor de su licencia de QUE$TOR.

Aprenda las mejores prácticas para la creación de modelos

Desarrollo de proyectos

Aprenda a entender los costes de los proyectos

Sepa cómo optimizar conceptos para nuevos proyectos

Software

Mejore su conocimiento de las características del software.

Sáquele el mayor partido a la funcionalidad de su software.

Productividad

Aumente su productividad con nuevas habilidades y estrategias.

Aprenda a apreciar una amplia gama de opciones conceptuales.

Reserve una clase privada de formación en software para su organización

Contacto

¿A quién le conviene participar en nuestros programas de formación?

Los programas de capacitación de S&P Global están diseñados para ser de interés y valor para varios roles dentro de la industria. Los participantes representan un amplio intervalo de funciones laborales, entre las que se cuentan las siguientes:

Ingenieros de depósitos

Ingenieros de producción

Gerentes de proyectos

Analistas de negocios

Especialistas en canalizaciones

Tecnólogos de completaciones

Ingenieros de producción

Ingenieros de petróleo

Ingenieros de completaciones

Tecnólogos de petróleo

Grupo de usuarios de energía de S&P Global opt-in

Manténgase al tanto de las novedades y sáquele el máximo partido a todas las funciones de su software
Más información

Descripciones de cursos

Programas de cursos globales

 

Hay disponible formación presencial para cualquier curso que se indique a continuación. Contáctenos para reservar una clase.

Contacto

Londres

Oficina de S&P Global - Ropemaker Place,
25 Ropemaker Street,
Londres,
EC2Y 9LY

Singapur

Oficina de S&P Global - 8 Marina View,

Asia Square Tower 1,
#12-01, Singapur
018960