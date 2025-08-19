Sáquele el mayor partido a su licencia para QUE$TOR, nuestra herramienta global de gestión de proyectos de petróleo y gas, con uno de nuestros cursos de capacitación realizados en ubicaciones específicas, en línea y, previa petición, en las instalaciones de su organización. Desde los conceptos básicos de planificación de proyectos hasta técnicas avanzadas de estimación de costes en proyectos terrestres y marítimos, nuestra capacitación ofrece opciones para todos, desde principiantes hasta estudiantes avanzados.