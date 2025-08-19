S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Más información sobre la Formación de QUE$TOR: Desarrollo de yacimientos de petróleo y gas y Estimación de costes
Sáquele el mayor partido a su licencia para QUE$TOR, nuestra herramienta global de gestión de proyectos de petróleo y gas, con uno de nuestros cursos de capacitación realizados en ubicaciones específicas, en línea y, previa petición, en las instalaciones de su organización. Desde los conceptos básicos de planificación de proyectos hasta técnicas avanzadas de estimación de costes en proyectos terrestres y marítimos, nuestra capacitación ofrece opciones para todos, desde principiantes hasta estudiantes avanzados.
Comprenda el valor de su licencia de QUE$TOR.
Aprenda las mejores prácticas para la creación de modelos
Aprenda a entender los costes de los proyectos
Sepa cómo optimizar conceptos para nuevos proyectos
Mejore su conocimiento de las características del software.
Sáquele el mayor partido a la funcionalidad de su software.
Aumente su productividad con nuevas habilidades y estrategias.
Aprenda a apreciar una amplia gama de opciones conceptuales.
Los programas de capacitación de S&P Global están diseñados para ser de interés y valor para varios roles dentro de la industria. Los participantes representan un amplio intervalo de funciones laborales, entre las que se cuentan las siguientes:
Ingenieros de depósitos
Ingenieros de producción
Gerentes de proyectos
Analistas de negocios
Especialistas en canalizaciones
Tecnólogos de completaciones
Ingenieros de petróleo
Ingenieros de completaciones
Tecnólogos de petróleo
