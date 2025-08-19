S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
¿Cómo se estiman los costes del ciclo de vida de un proyecto?
QUE$TOR es una herramienta muy popular entre los estimadores de costes, ingenieros de explotación de campos y gerentes de la industria del petróleo y gas que proporciona filtrado de conceptos, optimización y estimaciones detalladas de costes de inversión de capital/gastos operativos de petróleo y gas. La suite de aplicaciones QUE$TOR incluye los módulos QUE$TOR Marítimo, QUE$TOR Terrestre y QUE$TOR Regasificación de GNL. Con su completa base de datos de costes para materiales, mano de obra, tecnologías y equipos, el software se utiliza para:
Acceda a detalles completos sobre:
Obtenga acceso rápido y fácil a datos precisos a nivel mundial y ayude así a crear estimaciones de costes para nuevas instalaciones de regasificación de GNL basadas en factores de coste como:
Acceda a detalles completos sobre:
Obtenga acceso rápido y fácil a datos precisos a nivel mundial y ayude así a crear estimaciones de costes para nuevas instalaciones de regasificación de GNL basadas en factores de coste como:
Contacte con nosotros para obtener detalles sobre la formación en QUE$TOR para profesionales de exploración y producción involucrados en la evaluación de oportunidades de exploración y producción o en la generación de economías a nivel de proyecto o cartera. Entre los temas de formación se cuentan:
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
Durante décadas, hemos monitoreado el sector energético en todo el mundo, utilizando perspectivas de expertos, software y datos propios para ayudarle a evaluar el valor, gestionar riesgos y sacarle partido a las oportunidades necesarias para alcanzar el éxito.