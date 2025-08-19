Hablemos

¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.

Contactar con Ventas Llámenos  ( +65 6530 6430 )

EN ESTA PÁGINA

Información general

¿Cómo se estiman los costes del ciclo de vida de un proyecto?

QUE$TOR es una herramienta muy popular entre los estimadores de costes, ingenieros de explotación de campos y gerentes de la industria del petróleo y gas que proporciona filtrado de conceptos, optimización y estimaciones detalladas de costes de inversión de capital/gastos operativos de petróleo y gas. La suite de aplicaciones QUE$TOR incluye los módulos QUE$TOR Marítimo, QUE$TOR Terrestre y QUE$TOR Regasificación de GNL. Con su completa base de datos de costes para materiales, mano de obra, tecnologías y equipos, el software se utiliza para:

  • Modelar con precisión los gastos y la producción de petróleo/gas
  • Crear programación de proyectos
  • Ahorrar cientos de horas en investigación y análisis
  • Contribuir a los estudios de viabilidad y pre-FEED y la selección de conceptos
  • Contribuir a la gestión de costes de múltiples proyectos upstream
  • Crear comparativas de proyectos regionales
  • Acceder a la información de costes globales más reciente con actualizaciones semestrales de más de 100.000 puntos de datos de costes

Realice estimaciones precisas de los costes de todas las fases de los proyectos de petróleo y gas

Descargar ahora

¿Qué incluye?

Maximice su suscripción a QUE$TOR con la formación de S&P Global

Más información

Modelado, evaluación y apoyo a decisiones del proyecto QUESTOR

Contacte con nosotros para obtener detalles sobre la formación en QUE$TOR para profesionales de exploración y producción involucrados en la evaluación de oportunidades de exploración y producción o en la generación de economías a nivel de proyecto o cartera. Entre los temas de formación se cuentan:

  • Introducción a QUE$TOR marítimo
  • Visión general de la metodología de estimación de costes
  • Revisión de bases de datos de costes y cómo modificar los datos para crear bases de datos definidas por el usuario
  • Revisión de los datos de entrada primarios
  • Uso del esquema de proyecto de campo
  • Componentes marítimos: Superestructuras, mangas, perforación, ductos, parque eólico marino, flotadores y componentes submarinos
  • Componentes de relocalización: Perforación, grupos de plataformas de pozos, instalaciones de producción, terminales, oleoductos e infraestructura
  • Programación de inversiones de capital
  • Edición de bases de datos
  • Generación e impresión de informes
  • Gastos operativos
  • Informe de emisiones de gases de efecto invernadero

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

Soluciones API

Nube

Feed de datos

PC y dispositivo móvil

¿Por qué usar Upstream Solutions?

Una experiencia inigualable

Durante décadas, hemos monitoreado el sector energético en todo el mundo, utilizando perspectivas de expertos, software y datos propios para ayudarle a evaluar el valor, gestionar riesgos y sacarle partido a las oportunidades necesarias para alcanzar el éxito.

Datos de todo el mundo