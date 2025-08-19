La demanda de asesoría comercial a nivel de yacimientos y cuencas es hoy más importante que nunca en un mercado del petróleo y el gas en constante cambio. Nuestro servicio de Yacimientos y cuencas comerciales proporciona un análisis sencillo del potencial comercial dentro de los yacimientos y cuencas más significativos del mundo. El servicio contribuye al proceso de evaluación a nivel de cuenca de la industria de exploración y producción proporcionando perspectivas y orientación para responder a preguntas sobre competencia, potencial de crecimiento, prioridades de cartera, oportunidades de crecimiento corporativo, actividades de exploración y nuevas estrategias de emprendimiento.

Evalúe el potencial comercial dentro de los yacimientos y cuencas más significativos del mundo

Obtenga información sobre la importancia de yacimientos y cuencas concretos para las carteras de las empresas y los países que los albergan

Calibre los aspectos económicos relativos y los compromisos de capital con un yacimiento o cuenca

Tenga en cuenta y desarrolle estrategias de entrada para yacimientos o cuencas prospectivas

Descargue el Folleto de yacimientos y cuencas de Norteamérica

Descargue el Folleto de yacimientos y cuencas comerciales