Análisis prospectivo de las principales cuencas de hidrocarburos para informar sobre inversiones, exploración y la Transición Energética.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
La demanda de asesoría comercial a nivel de yacimientos y cuencas es hoy más importante que nunca en un mercado del petróleo y el gas en constante cambio. Nuestro servicio de Yacimientos y cuencas comerciales proporciona un análisis sencillo del potencial comercial dentro de los yacimientos y cuencas más significativos del mundo. El servicio contribuye al proceso de evaluación a nivel de cuenca de la industria de exploración y producción proporcionando perspectivas y orientación para responder a preguntas sobre competencia, potencial de crecimiento, prioridades de cartera, oportunidades de crecimiento corporativo, actividades de exploración y nuevas estrategias de emprendimiento.
Descargue el Folleto de yacimientos y cuencas de Norteamérica
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
Durante décadas, hemos monitoreado el sector energético en todo el mundo, utilizando perspectivas de expertos, software y datos propios para ayudarle a evaluar el valor, gestionar riesgos y sacarle partido a las oportunidades necesarias para alcanzar el éxito.
Con una cobertura que abarca más de 200 países y territorios, ofrecemos datos que no solo son completos, sino también de ámbito global y contribuirán a sus proyectos internacionales y regionales.
Nuestros conocimientos independientes nos permiten proporcionar datos imparciales y específicos de la industria que ayudarán a nuestros clientes a gestionar dinámicas de mercado complejas.
Obtenga acceso a datos e informaciones sobre upstream cuando y como los necesite. Desde lo más establecido hasta lo más innovador, todo a través de múltiples plataformas que pueden proporcionarle una ventaja clave frente a la competencia.
Mediante una colaboración que le ayude a alcanzar un futuro de éxito, nuestro equipo global de expertos en el sector de la extracción de materias primas ofrece un conocimiento profundo a lo largo de toda la cadena de valor de la energía.
Nuestro equipo hace uso de tecnologías avanzadas de IA/ML (desde conjuntos de datos geológicos hasta software y análisis de exploración y producción o investigación de valor de transacciones de activos) y así logra alcanzar eficiencias impulsadas por IA para tomar decisiones de manera más inteligente y rápida en las fases de exploración y producción de la industria energética.
¿Está interesado en este producto?
Complete el formulario y un miembro del equipo se pondrá en contacto para hablar de las soluciones que podemos ofrecerle.