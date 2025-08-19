S&P Global Offerings
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Nuestra capacidad de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) se basa en 60 años de experiencia gestionando diversas operaciones de extracción, procesamiento y transformación de la industria del petróleo y gas. Gracias al uso de grupos de datos relevantes de CCUS, ahora mejorados para esta misma industria y con la ayuda añadida de información de toda la cartera de productos de energía de S&P Global, nuestros clientes se benefician de un flujo de datos completo sobre CCUS para tomar decisiones.
Es posible acceder a nuestras soluciones de CCUS a través de API, de la nube, nuestro software patentado o mediante servicios de consultoría que permiten a los clientes investigar y evaluar el potencial del mercado de CCUS, incluidos tanto emisores de CO2 como consumidores industriales, marcos normativos políticos, infraestructuras de transporte y ubicaciones subterráneas que podrían ser utilizadas para almacenamiento.
El año pasado dejó un aumento de la inversión en despliegues de proyectos de CCUS, una vía clave para alcanzar los objetivos de cero neto.
La amplitud y profundidad de conjuntos de datos e insights permite evaluaciones rápidas y completas de posibles sitios de CCUS, tanto en la superficie como en el subsuelo.
La Herramienta de Evaluación de CO2-EOR ha sido desarrollada como parte de nuestra Solución de CCUS.
Para obtener más información, complete el formulario disponible en esta página o envíe un correo electrónico a support.energy@spglobal.com
