Convierta los nuevos datos en producción con yacimientos optimizados.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
AccuMap es una solución integral de software de mapeo, gestión de datos y análisis para empresas de petróleo y gas que operan en la Cuenca Sedimentaria del Oeste de Canadá y áreas Fronterizas. Diseñada para geocientíficos, personal de tierras, personal de contabilidad y directivos, AccuMap integra varios conjuntos de datos, incluyendo información de tierras, pozos, espacial, de midstream y de producción, para que usted tenga acceso a una visión completa de sus oportunidades.
Con AccuMap, usted puede:
Más de 50 años de datos sobre Tierras en propiedad absoluta, Tierras de la Corona cedidas y disponibles, Tierras de las Primeras Naciones y Tierras del Dominio. Los componentes incluyen:
Más de 2,5 millones de imágenes de registros de pozos y datos de núcleos para más de 745.000 pozos de petróleo y gas natural. Actualizaciones diarias para más de 400.000 pruebas de presión en Alberta, 23.000 archivos de pozos en la Columbia Británica y 90.000 archivos de pozos en Saskatchewan. Contiene el 100% de los datos de ubicación sísmica disponibles. Los componentes incluyen:
Los componentes incluyen:
Datos precisos y completos de tuberías, plantas e instalaciones, corregidos espacialmente y ajustados a las servidumbres de paso relevadas e imágenes. En asociación con GDM, los componentes incluyen:
Datos completos sobre cultura, red, transporte, medio ambiente, topografía y más. Los componentes incluyen:
