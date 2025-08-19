Hablemos

Información general

AccuMap es una solución integral de software de mapeo, gestión de datos y análisis para empresas de petróleo y gas que operan en la Cuenca Sedimentaria del Oeste de Canadá y áreas Fronterizas. Diseñada para geocientíficos, personal de tierras, personal de contabilidad y directivos, AccuMap integra varios conjuntos de datos, incluyendo información de tierras, pozos, espacial, de midstream y de producción, para que usted tenga acceso a una visión completa de sus oportunidades.

Con AccuMap, usted puede:

  • Incorporar conocimiento de la industria en etapas específicas del petróleo y el gas
  • Trabajar durante todo el proceso de explotación de yacimientos, desde su descubrimiento hasta la producción
  • Hacer circular datos fácilmente entre aplicaciones
  • Crear soluciones de flujo de trabajo personalizadas
  • Contribuir a decisiones de exploración con una aplicación sola y unificada
  • Acceder e integrar datos de AccuLogsTM, GeoSynTM y Petra®
Resumen de AccuMap

¿Qué incluye?

