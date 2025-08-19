Hablemos

Información general

AccuLogs proporciona acceso a más de 2,5 millones de imágenes de registros de pozos rasterizados registradas en profundidad y archivos LAS digitales desde AccuMapTM y permite así una vista completa de los datos del subsuelo en la Cuenca Sedimentaria del Oeste de Canadá. Analice fácilmente los registros de pozos, incluidos DSTs, perforaciones y núcleos, obtenidos de documentos originales.

AccuLogs le permite:

  • Visualizar datos del subsuelo mostrando toda la información de registros asociada
  • Crear secciones transversales listas para presentaciones con las que mostrar yacimientos potenciales
  • Integrar rasters propios y archivos LAS con datos públicos para refinar el potencial de pago
Qué incluye

  • Más de 2,5 millones de imágenes de registros de pozos rasterizados escaneadas y registradas en profundidad y archivos LAS digitales anotados con DSTs, perforaciones y núcleos obtenidos de documentos originales
  • Todas las imágenes se escanean a 400 dpi y se guardan en las escalas de registro originales para lograr una calidad de impresión y claridad excepcionales
  • Acceso a S&P Global Direct Connect para archivos LAS digitales
  • La cobertura incluye la Cuenca Sedimentaria del Oeste de Canadá, incluidos AB, BC, SK, MB, NWT, YK, Dakota del Norte y Montana

Características del producto