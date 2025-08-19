S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Acelere sus análisis de registros y ejecución de yacimientos con herramientas eficientes y rentables.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
AccuLogs proporciona acceso a más de 2,5 millones de imágenes de registros de pozos rasterizados registradas en profundidad y archivos LAS digitales desde AccuMapTM y permite así una vista completa de los datos del subsuelo en la Cuenca Sedimentaria del Oeste de Canadá. Analice fácilmente los registros de pozos, incluidos DSTs, perforaciones y núcleos, obtenidos de documentos originales.
AccuLogs le permite:
Combine tanto imágenes de registros raster como digitales en su sección transversal o visor de pozo único. Los registros digitales brindan a los usuarios la capacidad de aplicar sombreado, realizar cruces, definir límites de zona, establecer definiciones de curvas y crear curvas petrofísicas calculadas al vuelo. Crea tus cálculos y asigna los espesores a tu base de datos de usuario para mapeo.
Importe sus datos de registro propios en el instante en que reciba la imagen TIFF o el archivo LAS del campo. Los registros raster y digitales importados se guardan automáticamente en una base de datos de usuario para su reutilización y le permiten ahorrar el tiempo de reimportar las mismas imágenes y registrar rápidamente en profundidad sus registros propios.
Al trabajar con datos propios, si su pozo recién perforado no es parte de la base de datos de AccuMapTM, podrá añadirlo rápidamente a su sección transversal, importar sus imágenes propias y ver la imagen completa de inmediato.
Utiliza la herramienta de medir espesor para ayudar a definir áreas en tus registros donde determines que existe potencial. Ahora puedes usar una herramienta para calcular rápidamente los espesores presentes en tus registros.
La asignación de los espesores medidos te permite definir tus zonas de pago neto, arena neta o porosidad. Estos valores pueden ser una medición o una combinación de varias mediciones. Todos los valores asignados a una formación pueden actualizarse en AccuMap para permitirle mantener estos valores en tu base de datos de usuario, crear mapas de zonas de pago y exportar estos valores.
Desde una AccuCard en AccuMap, puedes hacer clic en el botón de Registros y ver tu zona de interés o el registro completo. Con AccuLogs obtienes los importantes datos interpretativos en los que confía en AccuMap, mostrados directamente en tu registro por orden de profundidad.
Además, todas nuestras imágenes raster están registradas por profundidad, lo que te permite colocar con precisión cimas, anotaciones y otra información en el registro. Luego podrá añadir fácilmente mapas, gráficos, gráficos DST y más a tu sección transversal y crear así un panorama completo.
Visualice un solo pozo o utilice el visor de sección transversal. El visor de pozo único le ayuda a examinar y evaluar más pozos en menos tiempo, y el visor de sección transversal le permite construir e interpretar sus perfiles en minutos, cambiando fácilmente de datos estructurales a estratigráficos con un clic. Las imágenes de registro transparentes y los registros por tipo le permiten poner a la vista los rellenos de formación que subyacen a los registros y comparar fácilmente dos registros del mismo pozo.
Acabe con la necesidad de grandes instalaciones de almacenamiento de papel: todo está en su ordenador y nosotros cuidamos de los datos por usted. Además, dejar de usar papel significa dejar de esperar: tendrá los registros que desee disponibles inmediatamente sin tener que copiarlos ni combinarlos, lo que le permitirá ahorrar aún más tiempo.
