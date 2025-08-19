Desde una AccuCard en AccuMap, puedes hacer clic en el botón de Registros y ver tu zona de interés o el registro completo. Con AccuLogs obtienes los importantes datos interpretativos en los que confía en AccuMap, mostrados directamente en tu registro por orden de profundidad.

Además, todas nuestras imágenes raster están registradas por profundidad, lo que te permite colocar con precisión cimas, anotaciones y otra información en el registro. Luego podrá añadir fácilmente mapas, gráficos, gráficos DST y más a tu sección transversal y crear así un panorama completo.