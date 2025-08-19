S&P Global Offerings
Los datos de envío que necesitas para evaluar los mercados, listos para
aprovechar las oportunidades que presentan los cambios en los mercados del transporte marítimo.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Los conocimientos sobre el transporte marítimo son esenciales para comprender las complejidades de comprar, vender y mover mercancías de forma rentable (y ahora sostenible) desde el punto de origen hasta el consumidor. Este centro es su recurso de referencia para datos y análisis integrales sobre el transporte marítimo. ¿Sabía que más del 80 % del comercio mundial por volumen se transporta por mar? Nuestras potentes soluciones de datos sobre el transporte marítimo permiten a las empresas del sector, a los comerciantes y a los inversionistas moverse con confianza por la industria naviera mundial.
A medida que se endurecen las regulaciones ambientales, se acelera el crecimiento económico y fluctúan los precios del combustible, los flujos comerciales están experimentando cambios significativos. Con más de 765 evaluaciones de tarifas de flete meticulosamente elaboradas en categorías como contenedores, petroleros, carga seca, granel seco y combustibles marinos, ofrecemos la transparencia y la precisión necesarias para tomar decisiones razonadas en un mercado naviero volátil.
Petroleros ofrece las cifras que necesita para evaluar sus mercados de transporte marítimo, su competencia y su futuro potencial.
Flete seco ofrece las cifras que necesita para evaluar sus mercados de flete, su competencia y su potencial futuro.
Contenedores ofrece las cifras que necesita para evaluar sus mercados de flete, su competencia y su potencial futuro.
Encuentre los datos esenciales de combustibles marinos dentro del paquete de datos del mercado de transporte marítimo.
Nuestros datos sobre precios le ayudan a estar al día de los mercados en constante evolución, negociar contratos con confianza, gestionar riesgos y desarrollar sus estrategias comerciales y de inversión.
Profesionales de toda la industria del transporte marítimo confían en nuestros datos de transporte cada día.