Hablemos

¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.

Contactar con Ventas Llámenos  ( 08007528878 )

EN ESTA PÁGINA

Los cambios en los flujos comerciales crean nuevas oportunidades cada día.

Los conocimientos sobre el transporte marítimo son esenciales para comprender las complejidades de comprar, vender y mover mercancías de forma rentable (y ahora sostenible) desde el punto de origen hasta el consumidor. Este centro es su recurso de referencia para datos y análisis integrales sobre el transporte marítimo. ¿Sabía que más del 80 % del comercio mundial por volumen se transporta por mar? Nuestras potentes soluciones de datos sobre el transporte marítimo permiten a las empresas del sector, a los comerciantes y a los inversionistas moverse con confianza por la industria naviera mundial.

A medida que se endurecen las regulaciones ambientales, se acelera el crecimiento económico y fluctúan los precios del combustible, los flujos comerciales están experimentando cambios significativos. Con más de 765 evaluaciones de tarifas de flete meticulosamente elaboradas en categorías como contenedores, petroleros, carga seca, granel seco y combustibles marinos, ofrecemos la transparencia y la precisión necesarias para tomar decisiones razonadas en un mercado naviero volátil.

Resumen_de_datos_del_mercado_de_envíos

Nuestro Impacto, en Cifras

Cobertura sectorial en todo el mundo

Petroleros

Petroleros ofrece las cifras que necesita para evaluar sus mercados de transporte marítimo, su competencia y su futuro potencial.

Más información

Granel seco

Flete seco ofrece las cifras que necesita para evaluar sus mercados de flete, su competencia y su potencial futuro.

Más información

Contenedores

Contenedores ofrece las cifras que necesita para evaluar sus mercados de flete, su competencia y su potencial futuro. 

Más información

Combustibles marinos

Encuentre los datos esenciales de combustibles marinos dentro del paquete de datos del mercado de transporte marítimo.

Más información

Características del producto

Nuestros datos sobre precios le ayudan a estar al día de los mercados en constante evolución, negociar contratos con confianza, gestionar riesgos y desarrollar sus estrategias comerciales y de inversión. 

Profesionales de toda la industria del transporte marítimo confían en nuestros datos de transporte cada día.

Clean_Freight

Acceso a precios para acciones precisas

Gráfico_sucio

Índices y precios de referencia Platts y Evaluaciones clave