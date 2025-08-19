S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Encuentre los datos esenciales de Combustibles Marinos dentro de nuestro paquete Shipping Market Data.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Con cambios drásticos en los flujos comerciales y una mayor exposición a la volatilidad de los precios, usted necesita mantenerse al día con el mercado de combustibles marinos mediante información de precios oportuna y precisa. Nuestras evaluaciones de precios integrales, basadas en una exhaustiva investigación de mercado, le proporcionan los últimos movimientos y tendencias de precios, esenciales para planificar y desarrollar sus estrategias de manera eficaz.
Cubrimos más de 65 de los puertos más activos del mundo en seis regiones, incluidos el Golfo Arábigo, Asia Oriental, Europa del Norte, el Mediterráneo, EE. UU. y Canadá, y Sudamérica. Nuestras actualizaciones diarias sobre los precios físicos del combustible marino por grado (incluidos fuelóleo intermedio, diésel marino y combustible marino al 0,5%) ofrecen información clave sobre los factores que influyen en el mercado.
Ya sea usted comerciante combustible marino, analista o armador, nuestros precios de referencia y los datos históricos completos le permiten tomar decisiones informadas con confianza. Contáctenos para obtener más información sobre nuestra cobertura del mercado de combustibles marinos y cómo Platts puede contribuir a su éxito en el mercado del flete.
Obtenga acceso a una visión global diaria de los mercados físicos y mayoristas de combustibles marinos, con los precios más recientes de combustibles marinos por grado para los principales puertos y con información sobre los factores que los afectan. Sea usted un operador de búnker, analista o armador, le brindamos la seguridad que necesita para tomar decisiones razonadas con confianza.
Consulte nuestras evaluaciones de combustibles de combustible marinos y los puntos de referencia reconocidos por la industria
Aumente la confianza en las negociaciones de contratos, con los precios globales más recientes a mano
La presión es constante, así que asegúrese de contar con los datos correctos para minimizar el riesgo de impactos adversos
Sáquele partido a nuestros amplios datos históricos
Le permitirán seguir siendo competitivo, imitar el ritmo de los drásticos cambios de los flujos comerciales y gestionar la exposición a la volatilidad de precios
Sáquele el máximo partido a un terreno de juego equilibrado con precios y metodologías transparentes.
Consulte evaluaciones diarias e históricas de precios spot y de contrato.
Prepárese para los efectos de nuevas regulaciones en los mercados de materias primas.
y datos de fin de día en toda su empresa, en el momento y en el formato que le convenga
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.