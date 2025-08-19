Hablemos

Información general

Con cambios drásticos en los flujos comerciales y una mayor exposición a la volatilidad de los precios, usted necesita mantenerse al día con el mercado de combustibles marinos mediante información de precios oportuna y precisa. Nuestras evaluaciones de precios integrales, basadas en una exhaustiva investigación de mercado, le proporcionan los últimos movimientos y tendencias de precios, esenciales para planificar y desarrollar sus estrategias de manera eficaz.

Cubrimos más de 65 de los puertos más activos del mundo en seis regiones, incluidos el Golfo Arábigo, Asia Oriental, Europa del Norte, el Mediterráneo, EE. UU. y Canadá, y Sudamérica. Nuestras actualizaciones diarias sobre los precios físicos del combustible marino por grado (incluidos fuelóleo intermedio, diésel marino y combustible marino al 0,5%) ofrecen información clave sobre los factores que influyen en el mercado.

Ya sea usted comerciante combustible marino, analista o armador, nuestros precios de referencia y los datos históricos completos le permiten tomar decisiones informadas con confianza. Contáctenos para obtener más información sobre nuestra cobertura del mercado de combustibles marinos y cómo Platts puede contribuir a su éxito en el mercado del flete.

Características del producto

Obtenga acceso a una visión global diaria de los mercados físicos y mayoristas de combustibles marinos, con los precios más recientes de combustibles marinos por grado para los principales puertos y con información sobre los factores que los afectan. Sea usted un operador de búnker, analista o armador, le brindamos la seguridad que necesita para tomar decisiones razonadas con confianza.

¿Por qué este producto?

Precios spot diarios

Consulte nuestras evaluaciones de combustibles de combustible marinos y los puntos de referencia reconocidos por la industria

Evaluaciones de precios de fin de día

Aumente la confianza en las negociaciones de contratos, con los precios globales más recientes a mano

Volatilidad de los precios del combustible de búnker

La presión es constante, así que asegúrese de contar con los datos correctos para minimizar el riesgo de impactos adversos

Datos para construir sus propias previsiones

Sáquele partido a nuestros amplios datos históricos

Desarrolle estrategias comerciales

Le permitirán seguir siendo competitivo, imitar el ritmo de los drásticos cambios de los flujos comerciales y gestionar la exposición a la volatilidad de precios

Transparencia

Sáquele el máximo partido a un terreno de juego equilibrado con precios y metodologías transparentes.

Desarrolle una estrategia sólida de precios y de negocios

Consulte evaluaciones diarias e históricas de precios spot y de contrato.

Regulaciones

Prepárese para los efectos de nuevas regulaciones en los mercados de materias primas.

Información en tiempo real

y datos de fin de día en toda su empresa, en el momento y en el formato que le convenga

