Con cambios drásticos en los flujos comerciales y una mayor exposición a la volatilidad de los precios, usted necesita mantenerse al día con el mercado de combustibles marinos mediante información de precios oportuna y precisa. Nuestras evaluaciones de precios integrales, basadas en una exhaustiva investigación de mercado, le proporcionan los últimos movimientos y tendencias de precios, esenciales para planificar y desarrollar sus estrategias de manera eficaz.



Cubrimos más de 65 de los puertos más activos del mundo en seis regiones, incluidos el Golfo Arábigo, Asia Oriental, Europa del Norte, el Mediterráneo, EE. UU. y Canadá, y Sudamérica. Nuestras actualizaciones diarias sobre los precios físicos del combustible marino por grado (incluidos fuelóleo intermedio, diésel marino y combustible marino al 0,5%) ofrecen información clave sobre los factores que influyen en el mercado.



Ya sea usted comerciante combustible marino, analista o armador, nuestros precios de referencia y los datos históricos completos le permiten tomar decisiones informadas con confianza. Contáctenos para obtener más información sobre nuestra cobertura del mercado de combustibles marinos y cómo Platts puede contribuir a su éxito en el mercado del flete.